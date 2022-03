"Es wird besonders": Eriksen vor nächstem Comeback-Meilenstein mit Dänemark

Sein Ziel war das Comeback, doch nun ist Christian Eriksen schon viel weiter: Nach seinem ersten Treffer für Dänemark seit seiner Nationalmannschaftsrückkehr folgt nun die nächste Belohnung für die Arbeit des 30-Jährigen.

Bei der Rückkehr an den Ort seines Zusammenbruchs bei der Fußball-EM im vergangenen Jahr wird Dänemarks Mittelfeldstar Christian Eriksen gleich von Beginn an auflaufen. Beim Testspiel der dänischen Nationalmannschaft gegen Serbien im Kopenhagener Parken-Stadion am Dienstag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) wird der 30-Jährige in der Startelf stehen, wie Nationaltrainer Kasper Hjulmand nach Angaben der Nachrichtenagentur "Ritzau" am Sonntag ankündigte.

Ob der 110-malige Nationalspieler dabei gar Mannschaftskapitän sein wird, müsse man sehen, sagte der frühere Mainz-Coach. "Es wird natürlich besonders, ich freue mich darauf", so Eriksen selbst am Montag bei einer Pressekonferenz.

"Ich erwarte hier noch einen größeren Empfang"

Es sei für den langjährigen Tottenham-, zuletzt Inter- und inzwischen Brentford-Profi dabei aber nicht möglich, sich konkret auf den Moment der Rückkehr vorzubereiten. Es könnte hochemotional werden. "Ich erwarte hier noch einen größeren Empfang", prophezeite der Mittelfeldlenker und Standardexperte, nachdem ihn die Fans bereits bei seiner Rückkehr in den Niederlanden gefeiert hatten.

Wie sehr Eriksen "Danish Dynamite" auch bei der Winter-WM in Katar helfen kann, wurde zuletzt direkt offensichtlich. Der Ideengeber hatte am Samstag beim 2:4 (1:3) gegen die Niederlande nicht nur sein gefeiertes Comeback in der Nationalelf gegeben, sondern dabei nur knapp zwei Minuten nach seiner Einwechslung den sehenswerten 2:3-Anschlusstreffer (Schuss unter die Latte) erzielt. Das Testspiel in Amsterdam war sein erstes Länderspiel seit mehr als neun Monaten.

Am 12. Juni 2021 war Eriksen bei der EM-Begegnung gegen Finnland mit einem Herzstillstand auf dem Rasen zusammengebrochen. Sanitäter retteten ihm das Leben.

Poulsen und Delaney fehlen

Verzichten muss Dänemark indes gegen Serbien auf die Verletzten Yussuf Poulsen (RB Leipzig) und Ex-Bremer sowie Ex-Dortmunder Thomas Delaney (FC Sevilla). Dafür rückt der Augsburger Mads Pedersen gegen die Serben in den Kader, wie der dänische Fußballverband DBU auf Twitter schrieb.