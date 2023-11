"Es war sehr emotional": Burkardt feiert Comeback nach über einem Jahr

Nach zwei Knie-Operationen und einer Leidenszeit, die bereits im November 2022 begonnen hatte, stand Jonathan Burkardt beim 1:1 gegen die TSG Hoffenheim erstmals wieder für den 1. FSV Mainz 05 auf dem Platz. Persönlich erlebte der Stürmer ein "unglaubliches" Gefühl - und seinen Klub sieht er auf dem richtigen Weg.

Bei der TSG Hoffenheim zeigte der 1. FSV Mainz 05 ein gutes Spiel, verpasste es aber, sich mit dem Sieg zu belohnen (1:1). Unter anderem vergab Aymen Barkok einen Strafstoß, Marco Richter traf gleich zweimal die Latte. Für den Mainzer Anhang war das nach der Partie aber erst einmal nebensächlich, viel lieber wurde das Comeback von Jonathan Burkardt mit lauten Sprechchören gefeiert.

Für den 23-Jährigen war das Auswärtsspiel in Hoffenheim das Ende einer mehr als einjährigen Leidenszeit. Letztmals hatte er am 13. November 2022 gegen Eintracht Frankfurt auf dem Rasen gestanden, anschließend musste er sich mit einem Knochenmarködem gleich zweimal am Knie operieren lassen. "Man überlegt schon, wenn es dann so eine lange Zeit ist, wo das ganze hinführen soll", blickte der Stürmer nach dem Spiel auf diese schwierige Phase in seiner Profikarriere zurück. "Aber mir war immer klar, dass ich alles dafür geben möchte und alles in meiner Macht Stehende tun möchte, um wieder zurückzukommen."

Nach dem Spiel realisiert man dann, wie schön es doch ist, nach so langer Zeit wieder dabei zu sein. Jonathan Burkardt

Der Lohn für seinen Kampf: ein "unglaubliches" Gefühl, das Burkardt vor allem nach dem Abpfiff ereilte. "Ich muss sagen, während dem Spiel und bei der Einwechslung habe ich vieles ausgeblendet und war ziemlich fokussiert. Da habe ich die Sprechchöre gar nicht richtig wahrgenommen. Aber nach dem Spiel realisiert man dann, wie schön es doch ist, nach so langer Zeit wieder dabei zu sein", freute sich der ehemalige U-Nationalspieler, bei dem die ein oder andere Träne rollte. "Es war sehr emotional."

"Es sah super aus und hat auch Spaß gemacht"

Neben den Sprechchören der Fans blieben vor allem die Umarmungen mit der Familie und der Freundin im Kopf: "Ich glaube, es war auch für sie sehr emotional. Sie standen mir natürlich das ganze Jahr sehr an der Seite, das war ein sehr schöner Moment."

Abgesehen von seinem ganz persönlichen Erfolg war sich Burkardt aber auch sicher, dass seine Mannschaft trotz des "bitteren" Unentschiedens einiges aus der Partie in Sinsheim mitnehmen könne. "Die Leistung gibt uns Zuversicht für die nächsten Spiele", betonte er mit Blick auf die anstehenden Aufgaben. "Es sah super aus und hat auch Spaß gemacht, zuzugucken in der ersten Halbzeit. Es war so, wie wir uns das vorstellen und so, wie man Mainz 05 sehen möchte und kennt. Ich glaube, das ist auch die Marschrichtung für die nächsten Wochen."