"Es war nicht so leicht": Struff steht im Halbfinale von Stuttgart

Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier in Stuttgart den Halbfinal-Einzug klar gemacht. Im Viertelfinale bezwang er den Franzosen Richard Gasquet in zwei Sätzen: 6:4, 7:5.

Wieder konnte Jan-Lennard Struff nahtlos an seine Form anknüpfen. Der 33-Jährige gewann sein Viertelfinale bei den ATP-Turnier in Stuttgart gegen Richard Gasquet 6:4, 7:5 und weckte mit diesem Auftritt am Freitagabend Hoffnungen auf einen Coup am Neckar.

Ehe er seinen dritten Sieg beim diesjährigen Rasenevent eintüten konnte, hatte Struff zunächst Probleme, ins Match zu finden. Er kämpfte mehr um seine Aufschlagspiele als sein französischer Kontrahent. Mitte des ersten Satzes kam der einzige verbliebene Deutsche im Turnier dann aber besser rein. Als es dann auch beim eigenen Service nicht mehr ruckelte, holte er sich verdient Satz eins.

Struff profitiert von Doppelfehler

Im ausgeglichenen zweiten Satz halfen Struff dann zwei Doppelfehler von Gasquet nacheinander für das entscheidende Break zum 5:4. Danach brachte er den Sieg sicher nach Hause. "Es war nicht so leicht", bilanzierte der gebürtige Warsteiner anschließend vor den Mikrofonen von "ServusTV". Sein Gegner habe den besseren Start erwischt. Aber: "Ich habe es irgendwie geschafft, dran zu bleiben", so Struff, für den es "immer etwas Besonderes" sei, in Deutschland zu spielen.

Am Samstag um 15.30 Uhr geht es für Struff dann um den Finaleinzug. Dabei will er es besser machen als vor vier Jahren. Schon 2019 war es dem deutschen Tennisprofi gelungen, ins Halbfinale von Stuttgart vorzudringen. Damals verlor er jedoch in der Runde der letzten vier gegen den späteren Turniersieger Matteo Berrettini. Diesmal heißt sein Halbfinal-Gegner Hubert Hurkacz. Der Pole war schon bei Wimbledon im vergangenen Jahr bis ins Halbfinale gekommen.

"Ich freue mich natürlich, wieder Samstag vor den Fans spielen zu dürfen. Die Reise ist hoffentlich noch nicht zu Ende", sagte Struff mit Blick auf das anstehende Duell mit dem Weltranglisten-14. Im anderen Halbfinale bestreiten stehen sich Frances Tiafoe (USA), der in einer kuriosen Partie gegen Lorenzo Musetti auch Glück hatte, und Marton Fucsovics (Ungarn) gegenüber. Das Finale wird am Sonntag ausgetragen.