"Es war nicht einfach für ihn": Bayers Kossounou im Auf und Ab der Gefühle

An seine herausragende Hinserie konnte Bayers Odilon Kossounou nach dem Jahreswechsel nicht anknüpfen. Bayer-Geschäftsführer Simon Rolfes blickt zurück.

Odilon Kossounou habe in der Kabine "etwas bedröppelt" dreingeschaut, berichtete Jonas Hofmann am vorvergangenen Samstag. Im letztlich siegreichen Pokal-Finale gegen Kaiserslautern (1:0) sah der Verteidiger kurz vor der Pause die Gelb-Rote-Karte, erschwerte Bayer so die Double-Mission. Ein Ärgernis, klar. Vorwürfe erhielt er aber nicht. "Das", sagte Hofmann, "gehört zum Fußball dazu." Schwamm drüber, passiert halt mal. Zieht man allerdings den Bilanzstrich, dann fällt auf, dass sich diese Aussetzer insgesamt häuften beim 23-Jährigen.

Kossounous Fehler im letzten Pflichtspiel der Saison - schon gelbverwarnt stieg er FCK-Verteidiger Boris Tomiak auf den Knöchel -, war lediglich der letzte, nicht der einzige gröbere Patzer des Ivorers, der in der Hinserie noch herausragend gut und stabil gespielt hatte. Konzentriert in den Duellen in letzter Linie, resolut im Gegenpressing, mutig und wuchtig im Offensivspiel auf seiner halbrechten Seite - so war er in der ersten Hälfte dieser historischen Spielzeit aufgetreten und hatte nach seiner Ankunft bei Bayer im Sommer 2021 und vielen wechselhaften Monaten plötzlich einen gewaltigen Aufstieg hingelegt, der ihn in der winterlichen kicker-Rangliste auf Rang eins der Innenverteidiger führte.

Kossounou schwächelt vor allem in den Pokalwettbewerben

Doch an diese Top-Leistungen konnte der Werkself-Profi in der Rückserie nicht mehr Woche für Woche anknüpfen. Während er in der Liga noch meist überzeugte, wenn er auf dem Rasen stand, schwächelte Kossounou vor allem in den Pokalwettbewerben.

Einerseits im DFB-Pokal-Finale gegen Kaiserslautern (kicker-Note 5,5), andererseits in der Europa League. Beim 2:2 und 3:2 gegen Qarabag Agdam leistete er sich mehrere Fehler (5,0 und 4,0) - und erlebte das 1:1 bei West Ham nur 29 Minuten auf dem Rasen. Kossounou reihte da Fehler an Fehler, bis ihn Trainer Xabi Alonso noch vor der Halbzeitpause als Sicherheitsrisiko identifizierte und vom Platz nahm (6,0).

Es war nicht so einfach für ihn. Er hatte keine wirkliche Winterpause. Simon Rolfes

"In der Hinserie", resümiert Simon Rolfes, "hatte er ein wahnsinniges Niveau, das hat er ein wenig eingebüßt. Doch es war nicht so einfach für ihn", sagt der Geschäftsführer. Warum? Wegen des Afrika-Cups. Er sei dorthin gefahren, "hatte keine wirkliche Winterpause und ist nach dem Turnier direkt wieder hinzugekommen".

Zwar erlebte Kossounou tolle Wochen, triumphierte mit der Elfenbeinküste sogar bei diesem Heim-Turnier. Doch er war quasi im Dauerbetrieb, absolvierte keine normale Vorbereitung. "Andere Spieler", so Rolfes, "haben es in der Zeit des Afrika-Cups zudem sehr gut gemacht. Piero (Hincapie, Anm. d. Red.) hat einen riesigen Schritt nach vorne gemacht, ebenso wie Josip (Stanisic)."

Kossounou kommt in der Rückserie weniger zum Einsatz

Also habe Xabi Alonso "viele Möglichkeiten" besessen. Und: "Es war unser Bestreben, die Spielzeiten zu verteilen und alle Spieler zu involvieren", erläutert Rolfes. Kossounou sei deswegen "etwas weniger" zum Einsatz gekommen.

Hatte er vor dem Afrika-Cup noch 64,2 Prozent der möglichen Spielminuten erhalten und allein dann zusehen müssen, wenn die Leverkusener Rotationsmaschine angeworfen worden war, kam der Abwehrspieler danach nur noch auf 42,8 Prozent der Einsatzzeit, wobei er nach seinem schwachen West-Ham-Auftritt bis zum Pokalfinale gegen Lautern in allen anderen entscheidenden Highlight-Duellen maximal eine Nebenrolle erhielt.

Kommt es zu einem Wechsel? Kossounou wird mit Klubs in Verbindung gebracht

Hincapie und Stanisic schoben sich vor ihren Kollegen, der seinen optimalen Rhythmus verlor. In den Spielen vor dem Afrika-Cup hatte er einen Notenschnitt von 2,44, danach nur noch von 3,59. Rolfes erklärt zwar richtigerweise, Kossounou habe auch in der Rückserie "sehr gute Spiele" absolviert. Die enorme Stabilität und die große Souveränität allerdings, sie kamen ihm ganz offenkundig abhanden.

Und nun? Kommt es in diesem Sommer zu einem Wechsel? Der schnelle und physisch starke Verteidiger wird zumindest immer wieder mal mit Klubs in Verbindung gebracht. Doch gewiss ist auch: Einen Ausverkauf wird es nicht geben. Und: Bei Bayer wird er hoch geschätzt. Aus welchen Gründen, das zeigte Kossounou zuvorderst in der Hinserie.