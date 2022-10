"Es war heute Unterricht für uns": Xabi Alonso und der Schlüsselmoment

Die Euphorie in Leverkusen war nach dem Premierensieg von Xabi Alonso, dem 4:0 in der Bundesliga gegen Schalke, groß. Nun aber folgte in der Champions League der erste Dämpfer und zeigte dem Spanier, woran er mit seinen Bayer-Spielern noch arbeiten muss.

Zweites Spiel, erste Niederlage: Xabi Alonso haderte etwa wegen des Bayer-Abwehrverhaltens gegen Porto. IMAGO/Revierfoto