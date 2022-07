"Es war gut, allen auf Wiedersehen zu sagen": Awoniyi von Union verabschiedet

Vor dem Testspiel zwischen Nottingham Forest und Union Berlin verabschiedeten die Eisernen Taiwo Awoniyi unter großem Beifall. Der Angreifer lobte im Anschluss die Arbeit von Union.

Nach dem Gastspiel seines neuen Arbeitgebers an seiner ehemaligen Wirkungsstätte hatte Taiwo Awoniyi alle Hände voll zu tun. Hier ein Autogramm, dort ein Plausch mit einem ehemaligen Mitstreiter, dazu natürlich der Besuch in der Kabine von Union Berlin und noch das eine oder andere Interview: Der Angreifer von Nottingham Forest war beim Testspiel am Samstag zwischen seinem Klub und Union (0:1) der gefragteste Mann. Speziell mit Union-Coach Urs Fischer verband den Stürmer viel, Fischer, so hatte Awoniyi stets gesagt, sei für ihn wie eine Vaterfigur gewesen. Entsprechend herzlich begrüßten sich beide nach dem Spiel im Bauch der Alten Försterei, ehe sie sich miteinander unterhielten - wofür Fischer die Fragerunde mit den Reportern kurz unterbrach.

Für mich war es etwas Großartiges, wieder an der Alten Försterei zu sein. Taiwo Awoniyi

Bereits vor der Partie hatte es für den 24-Jährigen beim Aufwärmen Sprechchöre gegeben. Und ehe die Eisernen und der Premier-League-Aufsteiger auf dem Rasen des Stadions an der Alten Försterei zur Tat schritten, bekam Awoniyi noch einen gebührenden Abschied in Form eines Porträts, eines Union-Trikots sowie warmer Worte und donnernden Beifalls.

Seit 2020 hatte der wuchtige Angreifer (1,83 Meter, 85 Kilo) für Union in 65 Pflichtspielen 25 Tore erzielt und sich als Bundesliga-Rekord-Torschütze der Eisernen (20 Treffer) in die Herzen der Fans gespielt. Die feierten Awoniyi nicht nur mit Sprechchören, sondern huldigten ihm auch vor dem Spiel bei der Präsentation der Aufstellung mit dem für Union-Akteure obligatorischen Zusatz "Fußball-Gott", als sein Name genannt wurde. "Für mich war es etwas Großartiges, wieder an der Alten Försterei zu sein", sagte Awoniyi, "es war gut, nochmal zurückzukommen und zu allen auf Wiedersehen zu sagen."

Auf dem Platz hatte der nun ehemalige Torjäger der Berliner zuvor weniger im Mittelpunkt gestanden. Awoniyi offenbarte noch Abstimmungsprobleme mit seinen neuen Teamkollegen und rieb sich zudem in den Zweikämpfen mit Unions Innenverteidigern Dominique Heintz und Diogo Leite auf. Lediglich einmal, in 40. Minute, konnte der nigerianische Nationalstürmer der Berliner Defensivabteilung entwischen, setzte den Ball aber aus kurzer Distanz knapp rechts neben das Tor. Nach 71 Minuten verließ Awoniyi den Platz.

Awoniyi sieht in Unions Umbruch kein Hindernis

Seinem ehemaligen Klub, dem Awoniyis Wechsel nach Nottingham 20,5 Millionen Euro Ablöse einbrachte, gab der abgewanderte Torjäger beste Wünsche mit auf den Weg. Er hat keine Sorgen, dass die Erfolgssträhne der Eisernen enden könnte. "Ich habe keine Zweifel, dass sie sowohl in der Liga als auch in der Europa League gut aussehen werden", betonte Awoniyi, der auch in dem erneuten Umbruch bei Union kein Hindernis sieht. "Bei Union ist es egal, wer kommt oder geht. Der Verein hat einen hervorragenden Trainer, der in jeder Minute weiß, was er tut. Und Union hat großartige Fans. Der Klub hat eine Struktur, und egal, ob ein Spieler neu dazu kommt, man hat einen Plan für ihn."

Was seinen neuen Arbeitgeber angeht, gibt sich Awoniyi auch optimistisch. Er gehe davon aus, dass Nottingham nach dem Aufstieg auch in der Premier League eine ordentliche Rolle spielen werde, so der Angreifer. Dass er sich noch im Eingewöhnungsprozess befindet, weiß Awoniyi. "Du musst dich einfügen, es gibt keine Entschuldigung, du musst deinen Weg finden", sagte er und fügte hinzu, dass er mit den Fortschritten zufrieden sei.

Niakhaté und der Angreifer kennen sich aus Mainz

Dass in Verteidiger Moussa Niakhaté ein weiterer Neuzugang von Forest für Awoniyi ein alter Bekannter ist, weil beide in der Saison 2019/20 gemeinsam für Mainz 05 spielten, empfindet der Stürmer als Vorteil. "Wir helfen uns gegenseitig", sagte er. Den Rest wird die Zeit bringen - und der Erfolg. Jedenfalls ist Awoniyi jetzt in der Liga, über die er im kicker-Interview im Februar dieses Jahres sagte: "Die Premier League ist mein Traum. Das weiß jeder, auch hier im Klub."