Es war einmal in Cloppenburg: Wiedersehen bei Terzic und Breitenreiter

Am Freitag treffen beim Duell Dortmund gegen Hoffenheim mit Edin Terzic und André Breitenreiter zwei Trainer aufeinander, die einst selbst zusammen auf dem Feld standen. Vor dem kommenden Gegner hat der BVB-Coach großen Respekt.

Als besonders erfolgreiche Saison ist die Spielzeit 2008/09 nicht in die Geschichte des Ballspielverein Cloppenburg von 1919 eingegangen. Die Niedersachsen stiegen als Tabellenvorletzter aus der viertklassigen Regionalliga West ab, nur der 1. FC Kleve sammelte weniger Punkte.

An der Offensive des Traditionsvereins allerdings lag das nicht unbedingt, 51 Treffer erzielten die "Zebras", nur sieben Teams in der Liga schafften mehr - problematisch waren eher die 76 Gegentore in 34 Spielen. Sieben Treffer davon gingen auf das Konto eines Angreifers namens Edin Terzic, sein Nebenmann Andre Breitenreiter blieb dagegen torlos.

Nun treffen die ehemaligen Teamkollegen erstmals in der Bundesliga wieder aufeinander, beide sind inzwischen als Trainer in der deutschen Eliteklasse angekommen, beide neu in ihrer Funktion als dauerhafter Cheftrainer im jeweiligen Verein, Terzic bei Borussia Dortmund, Breitenreiter bei der TSG Hoffenheim.

Und beide eint der gelungene Saisonstart. Mit jeweils neun Punkten, also drei Siegen aus vier Spielen, liegen die Vereine Kopf an Kopf auf den Rängen vier und fünf, einzig die Anzahl geschossener Treffer spricht bei gleicher Tordifferenz für die Kraichgauer. Beim direkten Aufeinandertreffen am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wartet also nicht nur ein Wiedersehen, sondern auch ein Verfolgerduell auf beide Trainer. "Ich freue mich, dass er zurück in der Bundesliga ist, nachdem er so erfolgreich in Zürich war", sagt Terzic über den rund neun Jahre älteren Breitenreiter und befindet: "Sie haben einen sehr ordentlichen Start in die Saison hingelegt."

Terzic lobt TSG als "sehr variabel in der Offensive"

Die einzige Niederlage fing sich die TSG nach 70-minütiger Unterzahl in Mönchengladbach. "Danach haben sie alle Spiele gewonnen", ist Terzic beeindruckt und schätzt den Gegner als "sehr variabel in der Offensive" ein: "Sie wechseln immer wieder die Positionen und versuchen die Räume groß zu halten. Sie machen es dem Gegner nicht leicht, das wird eine gute Aufgabe." Einer, der sich sein Team stellen wird, am besten so wie bei Hertha BSC in Berlin (1:0) und weniger wie bei der Last-Minute-Niederlage gegen Werder Bremen zuvor. "Wir haben gezeigt, dass wir es besser können als gegen Bremen, daran wollen wir anknüpfen."

Bestes Team in der für Cloppenburg so enttäuschenden Regionalliga-Saison 2008/09 war damals übrigens die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund - obwohl Terzic beim 5:2-Sieg des BVC gegen den BVB kurz vor Saisonende unter anderem gegen Marcel Schmelzer und Daniel Ginczek einen Treffer beitrug.