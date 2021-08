"Es war eine tolle Zeit": Kramaric vermeidet Bekenntnis zu Hoffenheim

Vier Punkte aus zwei Spielen und im Pokal in der nächsten Runde: Der Saisonstart der TSG Hoffenheim kann als gelungen betrachtet werden - und ist eng mit Andrej Kramaric (30) verbunden. Doch ausgerechnet der Kroate lässt seine Zukunft nun offen.

Zwei Tore im Pokal und vier Vorlagen in der Liga: Kramaric hat großen Anteil daran, dass es derzeit in Hoffenheim läuft. Ohnehin ist der Kroate seit Jahren eine feste Größe in Sinsheim. 82 Tore in 162 Bundesligaspielen stehen für den Stürmer inzwischen zu Buche. Sein Vertrag läuft bis 2022 - und die TSG signalisierte bereits Interesse, verlängern zu wollen.

Mehr ist bislang nicht passiert, Manager Alexander Rosen fasste Anfang Juni schon die Möglichkeit ins Auge, mit dem Torjäger ins letzte Vertragsjahr zu gehen und den dann 31-Jährigen 2022 ablösefrei ziehen zu lassen.

Kramaric blickt zurück

Ob es so kommen wird, bleibt abzuwarten. "Ich bin seit fünfeinhalb Jahren hier und bin glücklich", sagte Kramaric jedenfalls bei "DAZN" nach dem 2:2 gegen Union Berlin, bei dem er mit einem genialen Pass zum zwischenzeitlichen 2:1 auf Jacob Bruun Larsen geglänzt hatte. Ein klares Bekenntnis zur TSG vermied der Kroate allerdings.

"Es war eine tolle Zeit, wir hatten viele Erfolge, auch wenn es letztes Jahr nicht so gut war", blickte er zurück. Auf die Frage nach seiner Zukunft wich der 30-Jährige aus: "Darauf kann ich keine Antwort geben", sagte Kramaric, an dem unbestätigten Berichten aus Italien zufolge Juve, Milan, Inter und die Roma Interesse haben sollen.