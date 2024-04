"Es war eine Falle": Paris Saint-Germain erleichtert über Viertelfinal-Einzug

Paris Saint-Germain hat die Hürde Wisla Plock genommen - und steht im Viertelfinale der Handball Champions League. Luka Karabatic war danach erleichtert.

Nach dem 30:26-Auswärtserfolg im Hinspiel ging Paris Saint-Germain mit einem kleinen Polster in das Rückspiel gegen Wisla Plock. Im Rückspiel hatte PSG gegen die Polen durchaus Mühe, setzte sich aber am Ende auch in der zweiten Partie durch (34:33) und feierte den Viertelfinal-Einzug.

Kreisläufer Luka Karabatic wird auf der Vereinshomepage mit folgenden Worten zitiert: "Es war eine Falle, die wir vermeiden mussten - und das haben wir geschafft. Nachdem wir das Hinspiel mit vier Toren gewonnen hatten, hätten wir es uns bequem machen können, aber sie sind eine große Mannschaft und wir mussten uns anstrengen."

"Sie haben uns Probleme bereitet, aber es ist ein Achtelfinale der Champions League und wir wussten, dass es so laufen würde. Wir haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen, haben gepusht und mit der Hilfe unseres Publikums das Weiterkommen geschafft", so Karabatic.

Annonay: "Sind in einem guten Rhythmus"

Co-Trainer Patrice Annonay sah Steigerungsbedarf. Seiner Meinung nach hätte sein Team früher für klarere Verhältnisse sorgen müssen: "Vor allem als wir mit fünf Toren in Führung lagen, aber es gab einige Ballverluste und das hat ihnen wieder etwas Energie gegeben."

"Wir wollten dieses Spiel gewinnen, es war sehr wichtig für uns, denn wir wollten unbedingt vor unserem Publikum die Qualifikation feiern. Wir wissen, dass der April oft der wichtigste Monat der Saison ist. Im Moment arbeiten wir gut und wir müssen in dieser Richtung weitermachen", erklärte Karabatics Positionskollege Kamil Syprzak. "Wir sind in einem guten Rhythmus", befand auch Annonay.

"Wir haben gegen Plock gespielt und nun werden wir Barcelona herausfordern, zwei meiner alten Vereine. Natürlich denke ich daran, aber für mich ändert sich nichts, egal wer der Gegner ist. Wir bereiten uns auf die gleiche Weise vor und wollen das gleiche Ergebnis", so der Pole Syprzak.