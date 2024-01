"Es war eine Ehre": Auch Schmadtke verlässt Liverpool

Am Freitag verkündete Jürgen Klopp seinen Abgang vom FC Liverpool. Gut eine Stunde später teilten die Reds eine weitere Personalentscheidung mit: Auch Jörg Schmadtke verlässt den Klub - allerdings schon nach der aktuellen Transferperiode.

Hatte nur eine kurze Amtszeit in Liverpool: Jörg Schmadtke. IMAGO/regios24

Nach der Verkündung der Abgänge von Jürgen Klopp und dessen Assistenztrainern Pepijn Lijnders, Peter Krawietz und Vitor Matos zum Saisonende verlässt ein weiterer Verantwortlicher Liverpool. Wie der Verein mitteilte, endet die Amtszeit von Sportdirektor Jörg Schmadtke nach der laufenden Transferperiode. "Er hat einen wertvollen Beitrag geleistet, sowohl in Bezug auf die Unterstützung von Jürgen Klopp als auch in Bezug auf die Unterstützung und Anleitung unserer hervorragenden Fußballabteilung", wird Mike Gordon, Präsident der US-amerikanischen "Fenway Sports Group", in dessen Besitz der LFC ist, zitiert.

Führte gemeinsam mit Klopp einen personellen Umbruch durch

Der 59-Jährige hatte erst im vergangenen Juni seinen Vorruhestand beendet und war in Liverpool auf Julian Ward gefolgt. Gemeinsam mit dem scheidenden Trainer führte Schmadtke, der sich selbst als "Dienstleister" für den "Entscheider" Klopp sah, einen personellen Umbruch durch. Unter anderem verließen die Mittelfeldspieler Jordan Henderson, Fabinho, Naby Keita, James Milner und Alex Oxlade-Chamberlain den Verein. Als deren Nachfolger verpflichteten die Reds Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai und Wataru Endo.

Zum damaligen Zeitpunkt hatte die Transferpolitik für Kritik gesorgt. Der langjährige Liverpool-Verteidiger Jamie Carragher hatte diese Mitte August beispielweise als "absolutes Desaster" bezeichnet - zu Unrecht, wie sich herausstellte. Denn Liverpool steht nach 21. Spieltagen an der Tabellenspitze der Premier League.

Ich wusste von Anfang an, dass es nur für eine kurze Zeit sein würde. Jörg Schmadtke

Als Spitzenreiter wird Schmadtke die Reds dann nach dem Deadline Day verlassen. Sein erstes Engagement im Ausland war ohnehin nur auf einen kurzen Zeitraum festgelegt. "Liverpool ist ein ganz besonderer Verein, und es war eine große Ehre für mich, hier arbeiten zu dürfen, auch wenn ich von Anfang an wusste, dass es nur für eine kurze Zeit sein würde", erklärt Schmadtke.

Ob es überhaupt einen Nachfolger gibt, dürfte fraglich sein. Denn bereits vor der Verpflichtung Schmadtkes hinterfragte der Klub, ob er ein Sportdirektoren-Modell überhaupt benötige.