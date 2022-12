"Es war ein wilder Ritt": Andreas Beck beendet Karriere

Nach fast 17 Jahren als Profi in Deutschland, der Türkei und Belgien beendet Andreas Beck seine Karriere. Der einstige Außenverteidiger, neunmaliger Nationalspieler des DFB, spricht zum Abschluss über Tipps von Thomas Tuchel und Schmerzen von Arjen Robben und Franck Ribery.

Er war ganz jung Meister mit dem VfB Stuttgart, später Kapitän in Hoffenheim und stieg dort sogar auf zum Nationalspieler, er war zweimal Champion in der Türkei mit Besiktas, ehe es nochmal zurückging zum VfB, mit dem er aber 2019 abgestiegen ist. Zuletzt kickte Andreas Beck bei der KAS Eupen in Belgien, wo sein Vertrag im Sommer ausgelaufen war. Einige Optionen schlug er seither aus, stattdessen macht der 35-Jährige jetzt offiziell Schluss mit der aktiven Karriere. Im Interview mit dem kicker (Montagsausgabe) blickt der frühere Außenverteidiger zurück.

Beck hat schließlich einiges erlebt in all der Zeit. Es begann in Stuttgart, wo er nach der Meisterschaft mit den B- und A-Junioren von Giovanni Trapattoni zu den Profis hochgeholt wurde. Armin Veh ließ ihn dann dort erstmals im Februar 2006 spielen. Ein Jahr später hatte Beck die Schale in der Hand, allerdings nur vier Einsätze auf dem Feld. "Trotzdem habe ich mich als großer Meister gefühlt. Aber Thomas Tuchel, damals mein Trainer in der Jugend, hat gesagt: Andi, du bist noch gar nix! Ein echter Profi bist du erst nach 100 Bundesligaspielen. Und er hatte recht."

Becks Lieblingsgegner

Am Ende kam Beck für Stuttgart und die TSG auf 290 Spiele im deutschen Oberhaus. Roberto Firmino hat ihn dort als Teamkollege in Hoffenheim besonders beeindruckt, dabei habe er anfangs noch gedacht: "Oje, ob das was wird mit dem Jungen?" Aber wer waren für ihn die schlimmsten Gegenspieler? "Robben und Ribery haben dich pausenlos angedribbelt. Du hast achtmal den Ball gewonnen, und dich dafür innerlich gefeiert, aber beim neunten Mal waren sie eben vorbei und dann hat es geklingelt. Gegen die beiden gab es immer Schmerzen", erinnert sich Beck. "Geile Fights hatte ich auch gegen Tobias Werner zu seiner Augsburger Zeit oder gegen Daniel Caligiuri, der jetzt noch beim FCA spielt, ebenfalls ein extremer Arbeiter. Und so habe ich Profifußball immer verstanden."

Beck beackerte seine Seite, rechts wie links, und war dabei, als der Aufsteiger Hoffenheim 2008 durchmarschierte bis zur Herbstmeisterschaft. "Es war ein wilder Ritt", sagt er heute darüber. "In Hoffenheim bin ich erwachsen geworden." Und zum Nationalspieler. Erst in der U 21, mit der er 2009 an der Seite von Manuel Neuer, Jerome Boateng, Sami Khedira oder Mats Hummels Europameister wurde. Dann auch in der A-Elf, für die er neunmal spielte, aber den WM-Kader 2010 knapp verpasste, einer der traurigen Momente der Karriere.

Zukunft offen

Alles abgehakt. Inzwischen widmet sich Beck neuen Themen. Er läuft Ultratrails, zuletzt über 122 Kilometer am Stück in Kroatien - und das ohne Kreuzband im rechten Knie. Sieht man ihn als Trainer wieder, oder im Management eines Vereins? Weiß er alles noch nicht. "Ich habe keinen Zeitdruck. Die Spielerkarriere ist vorbei, aber bisher haben sich immer im Leben schnell neue Türen geöffnet." Vielleicht zieht es ihn auch in die freie Wirtschaft, nach dem Motto Beck to Business.

In der Montagsausgabe des kicker lesen Sie ein großes Interview mit Andreas Beck über seine Karriere - hier auch als eMagazine.