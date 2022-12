Es wäre eine Anmaßung, Katar das "Wintermärchen 2022" abzusprechen

Der Weltfußball ist noch enger zusammengerückt - von der Leistung her, und in Katar auch räumlich gesehen. Eine einzigartige Konstellation. Die WM-Kolumne von Welt- und Europameister Andreas Möller.

Lionel Messi hat sich mit dem WM-Titel unsterblich gemacht und wird mit Pelé und Maradona als weltbester Fußballer aller Zeiten genannt werden. Er selbst zelebrierte seine faszinierende Krönungsmesse. Für mich das spannendste Finale der WM-Geschichte mit Messi und Kylian Mbappé als herausragenden Weltstars.

Der Erfolg des Einzelnen geht nur über den Erfolg der Mannschaft

Der Weltfußball ist noch enger zusammengerückt. Der Erfolg des Einzelnen geht nur über den Erfolg der Mannschaft. Das haben bei dieser WM alle Nationalteams verinnerlicht. Selbst Messi stellte sich ganz stark in die Dienste der Mannschaft, mehr noch als Mbappé, und hat unheimlich viel gearbeitet als ein echter Teamworker. Teamspirit und Disziplin haben auch für den größten Erfolg einer afrikanischen Mannschaft mit dem 4. Platz der Marokkaner geführt. Afrika besaß schon immer große Individualisten und Weltstars, die sich früher aber nicht immer absolut in ihr Team einbrachten. Der 3. Platz Kroatiens nach der Vizeweltmeisterschaft 2018 überrascht nicht. Das Land mit gerade mal vier Millionen Einwohnern hat schon immer großartige Techniker hervorgebracht. Kroatien steht absolut für Weltspitze.

Taktisch sind alle Nationen bedeutend variabler geworden. Im richtigen Augenblick auf ein anderes System zu wechseln hat - um ein markantes Beispiel zu erwähnen - Japan beim Sieg gegen Deutschland den Erfolg gebracht. Der Videoassistent hat bei dieser WM funktioniert. Er wirkt sich auch auf das Verhalten der Spieler aus. In der Summe überwog Fairness, trotz vieler lange Zeit umkämpfter Spiele mit knappen Resultaten, mehrfach erst über ein Elfmeterstechen.

Die Nähe in Katar - eine einzigartige Konstellation

WM-Kolumne von Weltmeister Andreas Möller.

Spaß hat mir diese WM gemacht. Die einzigartige Konstellation, alle Spiele in einer Stadt auszutragen, hat die Fans aus allen Erdteilen zusammengeführt. Es kam eine positive Atmosphäre herüber, ohne Auseinandersetzungen oder gar Ausschreitungen. Mir selbst sind noch heute die schrecklichen Bilder der Krawalle in Lens bei der WM 1998 in Frankreich bei unserem Gruppenspiel gegen den Iran in böser Erinnerung.

2026 wird eine WM der weiten Wege mit den Spielen in Kanada, Mexiko und den USA. Sie wird ebenfalls einen besonderen Reiz ausüben, allein schon wegen der Spiele im fußballverrückten Mexiko. Am Turniermodus, das ist mein großer Wunsch, sollte die FIFA nichts ändern.

Deutschland feierte die Weltmeisterschaft im eigenen Land als das "Sommermärchen 2006". Es wäre eine Anmaßung, den Arabern nach dieser tollen WM das "Wintermärchen 2022" abzusprechen.

Andreas Möller (55) bestritt insgesamt 85 Länderspiele, wurde mit der deutschen Nationalmannschaft 1990 Weltmeister und 1996 Europameister. In der Bundesliga absolvierte er 429 Spiele für Frankfurt, Dortmund und Schalke, zudem stand er bei Juventus Turin unter Vertrag. Mit Dortmund war er zweimal Deutscher Meister, größter internationaler Erfolg auf Vereinsebene war der Gewinn der Champions League mit dem BVB im Jahr 1997.