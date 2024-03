"Es tut natürlich sehr weh": Österreich enttäuscht, aber auch stolz

Im alles entscheidenden Spiel in der Qualifikation zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris musste sich Österreichs Handball-Nationalmannschaft Deutschland 31:34 geschlagen geben. Mykola Bilyk & Co verpassen damit Olympia. Danach zeigte sich das ÖHB-Team enttäuscht, aber auch stolz.

Sebastian Frimmel und Co. waren nach Abpfiff sehr enttäuscht. Sascha Klahn