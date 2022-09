"Es tut auf jeden Fall weh": Freigang fällt verletzt aus

Mit einem Teilerfolg endete für Eintracht Frankfurt das Auftaktspiel der Bundesliga gegen den FC Bayern - aber auch mit einer Verletzung von Laura Freigang.

"Einfach nur sensationell" befand Laura Freigang die Rekordkulisse beim Eröffnungsspiel in der Frauen-Bundesliga, der Zuspruch nach der erfolgreichen EM, die die DFB-Frauen auf Rang zwei abgeschlossen hatten, wirkte zumindest am Freitagabend in Frankfurt nach. Doch so sensationell die Kulisse auch war, für Freigang nahm der Abend kein gutes Ende.

Die Stürmerin, die mit zwölf Toren vergangene Saison Frankfurts Toptorjägerin war, musste beim 0:0 gegen den FC Bayern nach 73 Minuten mit einer Schulterverletzung vom Platz. Wie der Bundesligist am Samstagabend mitteilte, hat sich die Vize-Europameisterin eine Schultereckgelenksverletzung zugezogen, muss vorerst eine Schiene tragen und "erst einmal" mit dem Training aussetzen.

"Ich kann mir gut vorstellen, dass da was ist. Ich weiß nicht was, ich kenne mich da nicht so aus. Es tut auf jeden Fall weh", hatte Freigang noch erklärt, nachdem sie schon vor der Pause nach einem Zweikampf unglücklich auf die Schulter gefallen war, bis eine gute Viertelstunde vor Schluss aber weitergespielt hatte.

nik