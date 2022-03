"Es steht enorm viel auf dem Spiel": Fortuna fiebert Essen entgegen

Am Mittwochabend erwartet der SC Fortuna Köln Rot-Weiss Essen. Das Topspiel in der Regionalliga West. Und für die Fortuna extrem richtungsweisend.

Setzt sich Essen in Köln durch und damit von der Fortuna ab? imago images/Markus Endberg

Essen kommt als Tabellenzweiter nach Köln, Rot-Weiss hat allerdings bei zwei Punkten Rückstand auch drei Partien weniger als Primus Münster. Die Preußen waren auch das einzige Team, das RWE in den vergangenen acht Partien Punkte abnehmen konnte, wenn auch am grünen Tisch. Essen, dessen Nachholspiel bei Rot Weiss Ahlen nun endgültig auf den 23. März (19.30 Uhr) terminiert wurde, kommt also mit breiter Brust nach Köln und könnte einen lange äußert lästigen Verfolger abschütteln.

Die Fortuna hat bei einem Spiel mehr drei Zähler Rückstand auf Essen, weil der Klub zuletzt schwächelte - drei Spiele, kein Sieg, nur zwei Punkte. "Wenn wir das Spiel gegen Essen nicht gewinnen, können wir unsere Träume wohl beerdigen“, erklärte Fortuna-Präsident Hanns-Jörg Westendorf.

Doch wie hat Köln die Sieglosserie weggesteckt? Eine Antwort hätte es schon beim Spiel bei Spitzenreiter Münster geben sollen, doch die Partie wurde abgesagt. Nun gastiert also Essen als Gradmesser, mit der Frage, ob die Fortuna in das Aufstiegsrennen um einen Platz in der 3. Liga noch eingreifen kann. "Es steht enorm viel auf dem Spiel", sagte Westendorf.