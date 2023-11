"Es steckt in uns": Terzic zwischen Bayern-Rückschlag und Newcastle-Optimismus

Nach dem ernüchternden Auftritt gegen Bayern München hat Borussia Dortmund gegen Newcastle United die schnelle Chance auf ein Erfolgserlebnis. Der starke erste Vergleich in der Champions League macht Hoffnung.

Nicht zum ersten Mal in jüngster Vergangenheit ist die Stimmungslage in Dortmund fragil. Vor dem Gipfeltreffen mit Bayern München war der schwierige Saisonstart vergessen, die Serie in der Bundesliga, der überzeugende Erfolg bei Newcastle United in der Champions League und das souveräne Weiterkommen im DFB-Pokal gegen die TSG Hoffenheim hatten Hoffnungen auf ein Spitzenspiel auf Augenhöhe geweckt, die der BVB am Samstag nicht ansatzweise erfüllen konnte und eine ernüchternde 0:4-Niederlage hinnehmen musste.

Nur drei Tage später wartet aber bereits das nächste Schicksalsspiel in diesem an Herausforderungen eng getakteten Herbst auf Dortmund. Am Dienstag (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) wartet erneut Newcastle United, diesmal kommen Nordengländer zum BVB. In der in Qualität der Gegner und bisher geholten Punkten enorm dichten Gruppe stehen beide Teams mit je vier Zählern auf den Plätzen 2 und 3, mit einem erneuten Sieg könnte Borussia den Gegner überholen und sich mindestens Rang 2 sichern, der ja bekanntermaßen am Ende zur erwünschten Qualifikation fürs Achtelfinale reicht. Eine Niederlage wäre dagegen ein möglicherweise vorentscheidender Rückschlag, je nach Ergebnis auch im direkten Vergleich mit Newcastle.

Terzic: "Wir wissen, es steckt in uns"

"Wir wissen, es steckt in uns", betonte Trainer Edin Terzic und kam nicht um einen Rückblick auf das Spiel gegen München. "Sehr enttäuschend" sei das gewesen, "ärgerlich". Denn sein Team habe sich zuvor "sehr viel erarbeitet und Selbstvertrauen getankt". Die Aufarbeitung fand vor allem am Sonntag statt: "Wirsind sehr ehrlich miteinander gewesen und haben uns vor dem Training Szenen angesehen, vor allem die Startphase", berichtet Terzic: "Ab heute ist der Blick nach vorne gerichtet." Salih Özcan bestätigte seinen Coach: "Wir waren ehrlich, wir haben es abgehakt." Das Team sei "viel erwachsener im Vergleich zur letzten Saison."

Im Hinterkopf bleibt dennoch die Situation im vergangenen Herbst, an die auch der Coach erinnerte. Damals verspielt der BVB mit zwei Niederlagen in Wolfsburg und Mönchengladbach eine gute Stimmung und Ausgangslage vor der WM-Pause. "Das ist uns eine Warnung und soll uns dieses Mal nicht passieren", sagt Terzic.

Dazu gehört nach Möglichkeit das Vermeiden eines weiteren Ausrutschers in der Liga und natürlich auch der nächste Schritt in der Königsklasse. Gegen Newcastle wird sich nun zeigen, was nach dem Rückschlag am Samstag vom vorherigen Selbstbewusstsein geblieben ist. Der letzte Vergleich mit Newcastle sollte auf jeden Fall positive Erinnerungen wecken, denn der Auftritt im St. James Park war der vielleicht beste in dieser Saison.

"Da haben wir gezeigt, dass wir auf diesem Niveau bestehen können", erinnert sich Terzic gerne an ein "richtig tolles Spiel in der ersten Halbzeit, offensiv und defensiv". Und aus dem Nachlassen nach der Pause konnte der 41-Jährige Lehren für den anstehenden zweiten Vergleich ziehen: "Wir benötigen eine gute Leistung wie vor 14 Tagen, müssen aber noch effektiver in den Räumen sein, die sie uns anbieten."

Die Qualität des Gegners stellte der nicht erst in der Zwischenzeit unter Beweis, Siege gegen Manchester United und den FC Arsenal seit dem Duell mit dem BVB haben das aber bestätigt. "Sie sind nicht glücklich wie sie gegen uns gespielt haben", glaubt Terzic: "Wir müssen bis zum Ende konzentriert bleiben, um die drei Punkte zu holen und den direkten Vergleich gewinnen".

Terzic gibt die Hoffnung bei Can nicht auf: "Müssen weiter von Tag zu Tag schauen"

Unklar ist immer noch, ob daran auch Emre Can und Ramy Bensebaini mitwirken können. Die Lage beim Kapitän, der seit dem Spiel in Newcastle an den Folgen eines Schlags auf den Oberschenkel laboriert, ist immer noch unverändert. "Bei Emre müssen wir weiter von Tag zu Tag schauen sehen, er war seit dem Spiel in Newcastle nicht mehr im Training", sagt Terzic: "Es wird knapp, wir geben die Hoffnung aber nicht auf." Eine Entscheidung fällt erst am Spieltag - wohl auch bei Bensebaini, der nach Problemen im hinteren Oberschenkel bereits vergangene Woche angeschlagen war und gegen München 90 Minuten auf der Bank blieb.