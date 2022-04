"Es sieht nicht gut aus": Muss der HSV im Aufstiegsrennen resignieren?

Der Hamburger SV kommt weiterhin nicht in die Spur und droht auch im dritten Zweitliga-Jahr das große Ziel von der Bundesliga-Rückkehr zu verpassen. Das lassen auch die Worte von Elfmeterfehlschütze Robert Glatzel erahnen.

Robert Glatzel hatte den größten Trumpf des Hamburger SV an diesem 28. Zweitliga-Spieltag in der Hand - und ließ sich von Paderborns Keeper Jannik Huth überstechen. Der Schlussmann parierte schließlich in der 57. Minute den Elfmeter des Stürmers zum möglichen 1:1.

Der Rest ist bekannt: SCP-Angreifer Dennis Srbeny schnürte nur Minuten später seinen Doppelpack zum vorentscheidenden 2:0, wovon sich die Rothosen nicht mehr erholen konnten. Doch nicht nur das! Der HSV ging durch das 1:2 vor heimischer Kulisse im Volksparkstadion abermals im April leer aus. Seit nunmehr drei Zweitliga-Spielzeiten gewann die Norddeutschen kein (!) einziges Ligaspiel im Monat April.

In Summe sind das jetzt schon zehn Partien in der 2. Liga am Stück. Und weil der HSV obendrein noch seit fünf Ligaspielen auf einen Dreier wartet (vier Niederlagen, ein Remis), rückt der seit Jahren gehegte Traum von der Bundesliga-Rückkehr in immer weitere Ferne. Bei nur noch sieben ausstehenden Partien - darunter ein Nachholtermin gegen den Vorletzten Aue am kommenden Dienstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) - muss schon langsam ein echter Kraftakt her, um den momentanen Rückstand von neun Punkten auf den Dritten noch auffangen zu können. In anderen Worten: Verlieren oder gar remis spielen ist für den einstiegen Bundesliga-Dino verboten.

"Das tut schon sehr weh"

Und das sehen die Beteiligten ganz genauso, wie allen voran Glatzel am Samstag beim Gespräch mit "Sky" klarmachte: "Es sieht natürlich jetzt nicht gut aus, das tut schon sehr weh." Es helfe aber nichts, so der Profi weiter, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken: "Wir müssen jetzt einfach das Beste daraus machen." Heißt: gewinnen, gewinnen, gewinnen.

Dass es der Hamburger Stadtrivale FC St. Pauli am Abend auch nicht viel besser machte und selbst mit 0:1 bei Hansa Rostock verlore, war sicher nur ein schwacher Trost für den Erzrivalen.

Trainer Tim Walter will fortan nur noch auf sich und sein Team schauen, der Rest sei egal und ohnehin nicht beeinflussbar: "Wir arbeiten weiter, denn auch solche Spiele und Phasen gehören zu einer Entwicklung dazu, so bitter diese Niederlage auch ist." An Kritik an seinen Schützlingen sparte der 46-Jährige dabei nicht: "Wir hatten 90 Minuten Zeit, um das Spiel (nach dem frühen Rückstand bereits in der 1. Minute; Anm. d. Red.) zu drehen. Doch wir waren in vielen Momenten zu fahrig, uns hat in vorderster Linie die Durchschlagskraft gefehlt und wir haben es nicht geschafft, die entscheidenden Momente auf unsere Seite zu ziehen."