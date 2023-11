Es rumort im Damentennis: Die vier Hauptvorwürfe an die WTA

Die besten Tennisspielerinnen der Welt sind sauer. Und zwar richtig. Die Liste ihrer Kritikpunkte ist lang - und könnte personelle Konsequenzen nach sich ziehen.

Not amused: In mehreren Weltklasse-Spielerinnen wie Aryna Sabalenka brodelt es. IMAGO/NurPhoto

Die Bosse der WTA hatten sich alles so schön vorgestellt. Spektakuläre Bilder aus Cancun, direkt am Karibischen Meer. Es sollte die perfekte Szenerie für den Saisonabschluss der besten Spielerinnen des Jahres sein. Doch statt einer Mischung aus sommerlicher Idylle und spektakulärem Tennis lieferten die WTA Finals groteske Szenen.

Wie Cori Gauff bei ihrem Halbfinal-Aus gegen Jessica Pegula der Regenschirm von einer Windböe weggerrissen wurde und sie betröppelt dasaß - es war wohl das Sinnbild für das Turnier in Mexiko. Keine Traumstände, für die die Stadt unter Touristen so bekannt ist. Sondern Hurrikans.

Marketa Vondrousova postete ein Video eines vom Winde verwehten Ballwechsels zwischen Aryna Sabalenka und Maria Sakkari. "So, so schade für uns alle", schrieb sie dazu. Als Elena Rybakina gegen Sabalenka antrat, kämpfte sie außer gegen die Belarussin auch gegen den Wind. Der hatte bei ihrem Aufschlag eigene Pläne mit dem Ball. Die Ukrainerin lächelte tapfer, versuchte es nochmal - und schlug einen Doppelfehler.

Der Tenor der Weltklasse-Spielerinnen ist klar. Es rumort heftig auf der Damen-Tour. Schon Anfang Oktober hatten zahlreiche namhafte Spielerinnen in einem Brandbrief an WTA-Boss Steve Simon ihren Unmut über die Entwicklungen im Damen-Tennis geäußert. Die Kritikpunkte im Überblick:

1. Unverständliche und kurzfristige Vergabe der Finals

Schon vor Beginn der hochdotierten Veranstaltung hatte es heftige Kritik an den Bedingungen in Cancun gegeben. Weil die WTA die mexikanische Küstenmetropole erst sehr kurzfristig als Austragungsort benannt hatte, waren die Vorbereitungen noch nicht abgeschlossen, als die Spielerinnen aus aller Welt in Mexiko eintrafen. Die Folge: Anders als sonst üblich waren Trainingseinheiten auf dem Centre Court kaum möglich. "Ich muss sagen, dass ich sehr enttäuscht bin von der WTA", sagte die damalige Weltranglisten-Erste Sabalenka - inzwischen von Turniersiegerin Iga Swiatek abgelöst: "Das ist für mich nicht akzeptabel, wenn so viel auf dem Spiel steht." Sie fühle sich nicht respektiert, den meisten der Top-Spielerinnen gehe es so.

Dazu führte die wahnwitzige Idee eines Turniers unter freiem Himmel während der Hurrikan-Saison zu frierenden Spielerinnen, umherfliegenden Mülleimer und vielen verwehten Bällen. "Es ist wirklich eine Schande, die Bedingungen bei den WTA Finals zu sehen. Die Spielerinnen verdienen etwas Besseres", twitterte Herren-Profi Denis Shapovalov und sprang damit den Kolleginnen zur Seite.

2. Zu wenig Mitspracherecht

Die Liste der Kritikpunkte ist lang. Ganz besonders stört die Spielerinnen aber, dass sie nicht gehört und eingebunden werden. So sagte etwa Sabalenka, dass sie gern mitentscheiden würde, wo die WTA Finals ausgetragen werden: "Sie haben es einfach verkündet, das war's. Sie fragen die Spielerinnen nicht, wo sie gern spielen würden. Ich würde gern in diese Art von Entscheidungen eingebunden werden. Schließlich muss ich dort spielen."

2023 war das dritte Jahr hintereinander, in dem die Spielerinnen über den Austragsungsort der Finals im Unklaren gelassen wurden. Ein anderes Beispiel: In Tokio wendete die WTA überraschend das "Performance Bye"-System an. "Danke, dass ihr die Regeln im letzten Moment geändert habt", schrieb Rybakina, Wimbledon-Siegerin von 2022, Ende September auf Instagram. Strenggenommen stimmte das zwar nicht, doch dass die beim Turnier in Tokio an Position drei gesetzte Ukrainerin keines der vier Freilose erhielt, war mindestens unüblich und überraschend. Rybakina sagte daraufhin kurzfristig ab.

Der nun vom 5. Oktober datierte, dreiseitige Brief der Top-Profis an die Entscheidungsträger enthielt die explizite Aufforderung auf eine schriftliche Antwort von WTA-Boss Simon bis zum 13. Oktober. Doch die blieb aus. Die viermalige Grand-Slam-Turnier-Siegerin Swiatek schrieb sogar noch einen persönlichen Brief an Simon, in dem sie die Forderungen und Kritikpunkte noch einmal deutlich ansprach und einen "wirklichen Wandel" forderte.

Anstatt der gewünschten Antworten in schriftlicher Form lud Simon die Spielerinnen zu einem Meeting in Cancun ein. Doch auch dort gab der WTA-Boss nicht die von den Aktiven erwarteten Antworten - weshalb die Spielerinnen nach Informationen von "The Athletic" noch vor dem Ende des Treffens den Raum verließen. Auch, dass Verantwortliche der von Novak Djokovic vor rund drei Jahren gegründeten Spielergewerkschaft PTPA nicht eingeladen worden waren, sorgte für Ärger.

Die PTPA schrieb an diesem Mittwoch, sie habe sich "aus Respekt" vor den um den Titel ringenden Top-Spielerinnen zunächst zurückgehalten, doch legte nun mit klaren Worten nach. Die WTA Finals hätten einen "Schatten auf den Tennissport und den Sport der Frauen im Allgemeinen" gelegt. Die PTPA forderte eine unabhängige Untersuchung der Vorfälle "der vergangenen Monate" - und eine Antwort der WTA binnen zehn Tagen.

3. Zu geringe Preisgelder

Bei den Grand Slams sind die Preisgelder aneinander angeglichen, doch im Alltag gilt weiterhin: Die Herren verdienen in der Regel deutlich mehr. Zwei Beispiele: Bei den Italian Open in diesem Jahr wurden 8,5 Millionen US-Dollar an die Herren ausgeschüttet, aber nur 3,9 Millionen US-Dollar an die Damen. Und in Auckland im Januar bekam Sieger Richard Gasquet knapp 98.000 US-Dollar, die Siegerin Cori Gauff gerade einmal etwas mehr als 34.000 US-Dollar.

In ihrem Brief fordern die Top-Spielerinnen ein garantiertes Jahreseinkommen von 500.000 US-Dollar für die Top-100-Spielerinnen. Abgestuft soll es mit 200.000 US-Dollar für die Plätze 101-175 weitergehen, immerhin 100.000 US-Dollar sollen den Plätzen 176-250 zukommen. Eine Einsicht in die Finanzberichte der Turniere möchten sie zudem endlich haben.

Darüber hinaus stehen die Profis für Ausgleichszahlungen ein, wenn sie verletzt fehlen oder eine Schwangerschaftspause einlegen. Beides sieht das aktuelle System nicht vor. Überhaupt: Auch der Punkt Kinderbetreuung müsse sich verbessern, heißt es in dem Schreiben.

4. Mangelnde Abstimmung mit anderen Verbänden

Nur wenige Stunden nach ihrem Endspiel-Coup mit Vera Zvonareva bei den Finals stieg die deutsche Doppelsiegerin Laura Siegemund am Montagabend in Cancun in den Flieger, am frühen Dienstagabend wurde sie in Sevilla erwartet. In Andalusien soll Siegemund beim vom Weltverband ITF veranstalteten Billie Jean King Cup eine mitentscheidende Rolle auf dem erhofften Weg zum Gruppensieg und Halbfinaleinzug der deutschen Tennis-Equipe einnehmen.

Schon am Donnerstag (10 Uhr) steht die erste Herausforderung gegen Italien an. Dabei hat Siegemund es nur einer glücklichen Auslosung zu verdanken, dass sie zumindest zwei Tage Zeit hat, Turnierstrapazen und Jetlag aus den Knochen zu schütteln.

Wegen der chaotischen Wetterverhältnisse in Cancun hatte das Endspiel einen Tag später als geplant ausgetragen werden müssen. Siegemunds Weiterreise nach Sevilla verspätete sich. In kurzer Zeit muss die Schwäbin nun die Zeitverschiebung von sechs Stunden und den Wechsel von Tennis unter freiem Himmel zur Halle wegstecken. Von einem "Trauerspiel" sprach Bundestrainerin Barbara Rittner gegenüber dem SID.

Da kommt ein Vorschlag, der seit einiger Zeit im Raum steht, gerade recht: Wieso nicht ATP und WTA fusionieren und so aus drei großen Verbänden wenigstens zwei machen? Das könnte wegen der unterschiedlichen Sponsoren, Fernseh- und Datenrechteverträge allerdings noch dauern.

Wie geht es für WTA-Boss Simon weiter?

Für den US-Amerikaner Simon, seit acht Jahren an der Spitze der WTA, könnten der Aufstand der Spielerinnen und das Desaster von Cancun noch gefährlich werden. Schon die Finals 2022 fanden in Fort Worth in Texas nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. "Es wird schwer für Steve, seinen Job zu behalten", sagte die 18-malige Grand-Slam-Turnier-Siegerin Martina Navratilova bei "Amazon Prime". "Vielleicht ist es Zeit für eine neue Führung."

Und die Debatten um die WTA Finals sind mit dem Endspiel von Cancun nicht beendet: Für die kommenden Auflagen ist das wegen Menschenrechtsverletzungen kritisierte Saudi-Arabien ein heißer Kandidat.