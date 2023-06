"Es reicht": Wie der DFB gegen Rassismus im Netz vorgehen will

Der DFB setzt sich zur Wehr, will gegen Verfasser von rassistischen und beleidigenden Nachrichten in den sozialen Medien künftig verschärft vorgehen. Panagiotis Chatzialexiou, der sportliche Leiter der Nationalmannschaften, betont nach den Vorfällen um Youssoufa Moukoko und Jessic Ngankam: "Es reicht."

Von der U-21-Europameisterschaft aus Batumi (Georgien) berichten Thomas Hiete und Tim Lüdecke

Ein Medienraum im Hilton-Hotel Batumi. Dort, wo es am Tag nach dem 1:1 im deutschen Auftaktspiel gegen Israel eigentlich um sportliche Dinge gehen sollte, gesellt sich zu Nationalcoach Antonio Di Salvo auch Panagiotis Chatzialexiou hinzu. Der 47-Jährige ist der sportliche Leiter der deutschen Nationalmannschaften, die allesamt von Themen betroffen sind, die seit Donnerstagabend wiederholt in den Vordergrund rücken. Rassismus und Beleidigungen gegen Spieler mit dem Adler auf der Brust.

Der Verband reagiert nun mit Schärfe gegen die immer wieder auftretenden Hass-Kommentare in den sozialen Medien. Chatzialexiou deutlich: "Wir haben uns DFB-intern in einer Telefonkonferenz darauf verständigt, dass wir strafrechtlich gegen diese Personen vorgehen werden. Es reicht! Es reicht, dass es Menschen gibt, die im Netz anonym versuchen, sich in dieser Form zu positionieren und Leute zu beleidigen. Dagegen werden wir als Verband alles Mögliche tun, um diese Menschen zur Rechenschaft zu ziehen."

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die sportliche Führung mit derartigen Themen auseinandersetzen muss. Erst kürzlich war auch die deutsche U 17, die den Europameistertitel gewann, davon betroffen. Beim einfachen Löschen derartiger Beiträge soll es künftig nicht mehr belassen werden. Chatzialexiou: "Was wir machen wollen im Nachgang, ist, den Menschen nachzugehen, aber auch den Betreibern, Facebook etc., eine Rückmeldung zu geben, dass solche Accounts zukünftig auch gelöscht werden. Das werden wir stark und effizient angehen."

Faeser meldet sich zu Wort

Nach den Vorfällen vom Donnerstag hat der DFB die Kommentarfunktion auf den eigenen Kanälen eingeschränkt, zudem meldete sich Innenministerin Nancy Faeser zu Wort. "Die rassistischen Beleidigungen gegen Youssoufa Moukoko und Jessic Ngankam sind menschenverachtend und widerwärtig", schrieb Faeser bei Twitter. "Unsere Nationalspieler zeigen die beste Seite unseres modernen und vielfältigen Deutschlands, diese rassistischen Kommentare zeigen die hässlichste Seite."

Chatzialexiou nimmt darauf Bezug: "Das ist auf der einen Seite erfreulich, auf der anderen Seite ist es wichtig, dass die Politik etwas dagegen unternimmt, um diese Anonymität im Netz aufzubrechen. Ich weiß nicht, wie das funktionieren kann, aber das betrifft ganz viele Menschen in unserer Welt. Und dem muss man sich irgendwann mal dagegenstellen."

Wenn wir zwei oder drei zur Rechenschaft ziehen können, sind es zwei, drei, die es verdient haben. Panagiotis Chatzialexiou

Das geht der DFB nun an, wie die Erfolgsaussichten sind, ist fraglich. "Wir wissen nicht, ob es zu Erfolg führen wird, aber wir wissen, dass wir uns gegen diese Menschen stellen müssen", betont der sportliche Leiter. "Wir wollen gegenüber der Polizei, der Politik aber vor allem den Menschen zeigen, dass wir das nicht unberührt lassen und alles versuchen werden, dem nachzugehen. Wenn wir zwei oder drei zur Rechenschaft ziehen können, sind es zwei, drei, die es verdient haben."

Wie komplex dieses Thema ist, bekamen die Verantwortlichen im aktuellen Fall vor Augen gehalten, da auch zahlreiche fremdsprachige rassistische Kommentare gepostet wurden. Dies, so Chatzialexiou, sei ein Unterschied zu den Hass-Kommentaren rund um die deutsche U 17. "Es gab sogar aus internationalen Foren und anderen Ländern rassistische Beleidigungen, die wir so bisher nicht kannten." Der 47-Jährige verspricht: "Auch das werden wir nachverfolgen."