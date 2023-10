"Es müssen die Fetzen fliegen": Polter fordert Arbeit und klaren Dialog

Die Länderspielpause verbringt der FC Schalke 04 nach dem 1:2 gegen Hertha BSC auf Rang 16. Sebastian Polter appellierte nach Abpfiff an die Malocher-Mentalität - und setzt auf offene Konfrontation. Unter welchem Trainer diese stattfinden wird, ließ Peter Knäbel derweil offen.

Es sind Bilanzen, die besorgniserregend sind, für alle, die es mit dem FC Schalke 04 halten. Rang 16, die schlechteste Defensive eines Absteigers seit 21 Jahren, erstmals seit Frühjahr 1989 drei verlorene Zweitligaspiele in Serie. Die Königsblauen befinden sich nicht erst seit dem 1:2 gegen Hertha BSC in einer handfesten Krise, wohl aber hat die neuerliche Niederlage die anhaltende Misere weiter verschlimmert. Für Sebastian Polter ist deshalb klar: "Da gibt es keine Ausreden mehr."

Polter will nichts schönreden: "Sehen nicht, was wir zu leisten im Stande sind"

Gegenüber "Sky" fällte der Angreifer nach der Partie ein klares wie hartes Urteil. "Ich habe letzte Woche schon gesagt, wir müssen alles ändern", spielte er auf das 1:3 in Paderborn an, "das haben wir heute wieder nicht getan. Wir haben wieder das Ergebnis nicht gezogen. Und dann bringt es auch nichts, irgendwelche Sachen schön zu reden."

Weniger reden, mehr machen, lautet daher die Devise des 32-Jährigen, der keiner sei, "der irgendwelche Reden schwingen möchte". Stattdessen wolle er "auf dem Platz die Wahrheit sprechen lassen". Eine Wahrheit, die dieser Wochen ernüchternd daher kommt. Oder, wie Polter es sagt: "Wir sehen Woche für Woche nicht das, was wir zu leisten im Stande sind."

Die 2. Liga ist kein Schönspiel-Fußball. Sebastian Polter

Es stellt sich zwangsläufig die Frage nach möglichen Lösungen, bei denen der Wilhelmshavener ein großes Augenmerk auf einen möglichen Ausweg legt. "Harte Arbeit" soll Besserung bringen, schließlich werde diese im Unterhaus belohnt. "Die 2. Liga ist kein Schönspiel-Fußball", findet der Routinier, der voll auf die Malocher-Karte setzt: "Wir müssen sehr viel trainieren und hart auf dem Trainingsplatz arbeiten, um das hier auf dem Platz im Stadion oder auch auswärts zu zeigen."

Nur durch intensives Training und harte Arbeit gehe es aber nicht. "Wir müssen auch viel in der Kabine sprechen", fügt Polter an, der eine Mannschaft wahrnehme, "die sehr kommunikativ ist". Eine Stärke, bei der der ehemalige Unioner ganz bewusst auf Reibungen setzt. "Es wird wirklich auch mal die Meinung gegeigt. Das ist wichtig, es müssen auch mal die Fetzen fliegen."

Kommt Geraerts? Knäbel blickt "in die Nachbarländer"

Auch gepaart mit klaren Worten dürfte das Malochen alleine jedoch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Schließlich war den Schalkern im Verlauf der Spielzeit immer wieder anzusehen, dass es an einem offensiven Konzept fehlt, während das defensive Vorhaben von Thomas Reis sich nicht mit den Stärken des vorhandenen Personals deckte.

Entsprechend wichtig wird die Wahl dessen Nachfolgers sein, zu der Peter Knäbel sich noch keine weiteren Informationen entlocken lassen wollte. "Ideen" und "eine große Kandidatenliste" hätten Aufsichtsrat und Sportausschuss gehabt, ehe ein "engerer Kreis" gezogen worden sei, in dem sich laut Medienberichten auch der Belgier Karel Geraerts befinden könnte. Eine heiße Spur? "Wir haben uns natürlich auch in den Nachbarländern umgeschaut", gab sich Knäbel geheimnisvoll und kündigte an, "in nächster Zeit" einen neuen Trainer präsentieren zu können.

Aus Schalker Sicht ist zu hoffen, dass es sich um eine gute Wahl handelt. Eine, deren Spielidee zum Personal passt, und die dazu beitragen kann, den freien Fall der Knappen zu beenden. Mit Malochen, mit Worten, aber eben auch mit einer Philosophie und vor allem Ergebnissen. Die erste Gelegenheit dafür wird es für den neuen Mann an der königsblauen Seitenlinie nach der Länderspielpause geben. Am 22. Oktober gastiert der FC Schalke um 13.30 Uhr beim KSC (LIVE! bei kicker).