"Es lag an uns, nicht am Gegner": TSG-Frauen um Wiedergutmachung bemüht

Im ihrem bereits zweiten Montagsspiel dieser Saison gastiert die TSG Hoffenheim am kommenden Spieltag beim 1. FC Köln. Dann geht es für die TSG um Wiedergutmachung und die Besinnung auf die eigene Stärke.

Will mit seinen TSG-Frauen in Köln eine Reaktion auf die Niederlage gegen Freiburg zeigen: Stephan Lerch. Getty Images for DFB

Nach der ersten Saisonniederlage gegen den SC Freiburg (2:3) war bei der TSG Hoffenheim weniger der verpasste Sprung an die Tabellenspitze das Thema als vielmehr der schwache Auftritt, den sich die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch geleistet hatte. "Wir haben das Spiel zusammen analysiert. Das war ein guter, offener Austausch. Alle waren sehr selbstkritisch, dass diese Leistung, vor allem in der ersten Halbzeit, nicht ausreicht, um Punkte mitzunehmen", berichtet Lerch. Ein Lichtblick sei die Leistungssteigerung im zweiten Durchgang gewesen, auf der sich aufbauen lasse. "Es lag an uns, dass wir dieses Spiel verloren haben, nicht am Gegner. Jetzt geht der Blick wieder nach vorne", stellt Lerch klar, der zudem von sehr guten Trainingseinheiten unter der Woche berichtet. Am Freitag hat die Mannschaft noch einmal frei, ehe am Sonntag das Abschlusstraining sowie die Fahrt nach Köln auf dem Plan stehen.

Wiedersehen mit Beck und Zeller

Dort erwartet die TSG beim 1. FC Köln bereits das zweite Montagsspiel der noch jungen Saison. Und da sich an diesem Freitag bereits die Tabellennachbarn und direkten Hoffenheimer Verfolger, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen, gegenüberstehen, könnte die TSG mit einem Sieg wichtige Punkte gut machen. "Köln ist eine bundesligaerprobte Mannschaft, die durch diese Erfahrung eine gute Struktur hat. Sie wirkt stabil, gefestigt. Das wird eine knifflige Aufgabe, die man erst mal knacken muss", erklärt Lerch. Zudem überzeuge der FC mit einer mannschaftlichen Geschlossenheit, weniger durch Einzelkünstler. Mittelfeldspielerin Sharon Beck (2016 bis 2018) und Angreiferin Dora Zeller (2014 bis 2019) bringen zudem ein TSG-Vergangenheit mit.

Bei Tufekovic sieht es gut aus

Im Hoffenheimer Team lichtet sich derweil das Lazarett etwas: Während Leonie Maier und Julia Hickelsberger endgültig in den Kader zurückkehren, sieht es auch bei Torhüterin Martina Tufekovic (Prellung) gut aus. Das einzige Fragezeichen steht derzeit noch hinter Franziska Harsch (muskuläre Probleme).