Es läuft bei der Beach-WM: Einzug aller deutschen Duos in die K.-o.-Runde

Bei der Beach-WM im mexikanischen Tlaxcala läuft es bislang für die deutschen Teams. Auch Müller/Tillmann und Ittlinger/Borger schaffen es in die K.-o.-Runde.

Svenja Müller (li.) und Cinja Tillmann stehen in der K.-o.-Runde der Beach-Volleyball-WM. IMAGO/PanoramiC

Die deutschen Meisterinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann aus Hamburg sowie Sandra Ittlinger und Karla Borger haben bei der Beach-Volleyball-WM ebenfalls den Einzug in die K.-o.-Runde perfekt gemacht. Beide Duos holten im dritten Gruppenspiel am Montagabend (Ortszeit) den jeweils zweiten Sieg. Die Stuttgarterinnen Ittlinger/Borger gewannen gegen die mexikanischen Außenseiterinnen Katherine Albarran und Yamilet Vidaurrazaga deutlich 21:12 und 21:7. Müller/Tillmann, die WM-Dritten von 2022 in Rom, hatten mit den Brasilianerinnen Taina Silva/Victoria Lopes erwartbar deutlich mehr Mühe und gewannen nach drei Sätzen (21:15, 22:24, 15:12).

Zuvor hatten sich schon die beiden anderen deutschen Teams bei den Titelkämpfen in Tlaxcala für die nächste Runde qualifiziert. Nils Ehlers und Clemens Wickler schafften das sogar ohne Satzverlust. Das einzige deutsche Männerteam in der Konkurrenz besiegte in seinem dritten Vorrundenspiel die Amerikaner Chaim Schalk/Tri Bourne mit 22:20, 21:16.

Niederlage für Ludwig/Lippmann

Die zuvor ungeschlagenen Laura Ludwig und Louisa Lippmann - wie Ehlers/Wickler aus Hamburg - kassierten dagegen gegen Carolina Solberg/Barbara Seixas aus Brasilien beim 19:21, 16:21 die erste Niederlage. Bei dem in der Höhe von etwa 2400 Meter stattfindenden Championat hatten die EM-Dritten Ludwig/Lippmann aber bereits zuvor die Runde der besten 32 Teams erreicht und konnten sich die Niederlage erlauben.