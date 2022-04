Es knistert in Bremen und Darmstadt: Das bringt der 30. Spieltag

Am Osterwochenende wird nur am Samstag und am Sonntag gespielt. Zum Auftakt kann St. Pauli in Sandhausen an die Spitze springen. Der HSV empfängt am Abend den KSC. Tags darauf gibt es die Spitzenspiele Darmstadt gegen Schalke und Werder gegen Nürnberg.

Nach einem spielfreien Karfreitag geht es am Samstag in der 2. Bundesliga viermal zur Sache. Am Nachmittag (13.30 Uhr) ist unter anderem St. Pauli zu Gast in Sandhausen. Auf dem Papier eine klare Sache, wenn der Dritte beim 15. gastiert. Aber die Partie wird keine leichte für die Hamburger, denn der SVS ist das viertbeste Rückrundenteam. Zudem holten die Kiezkicker in Sandhausen aus den letzten fünf Partien nur zwei Punkte. "Wir wissen, dass wir gegen die Teams von unten als Favorit ins Spiel gehen, wir spielen aber gegen ein gutes Team. Sandhausen kämpft darum, die Klasse zu halten, und das werden sie gegen uns auch zeigen. Es wird kein leichtes, sondern ein ganz schweres Spiel für uns", weiß Defensivmann Medic. Bei sechs Punkten Vorsprung auf Platz 15 könnte sich der SVS mit einem Sieg den größten Abstiegssorgen entledigen.

Rekord für Kiel?

Außerdem hat am Nachmittag Hannover die formstarke Fortuna aus Düsseldorf zu Gast, die unter Daniel Thioune immer noch ungeschlagen ist (4/4/0). Beide Mannschaften haben ein gutes Polster auf Rang 16. Im Duell Dresden gegen Kiel gilt es für Dynamo darum, endlich den Bock umzustoßen (noch kein Sieg in der Rückrunde) und die Chance auf Platz 15 zu wahren. Aber: Kiel gewann bisher alle sieben Zweitligaspiele gegen Dynamo. Acht Siege in Serie gegen den gleichen Konkurrenten sind Rekord in der 2. Bundesliga.

HSV muss Reaktion zeigen

Am Abend (20.30 Uhr) hat dann der HSV den Karlsruher SC zu Gast. Nach der 0:1-Pleite in Kiel und aktuell sieben Punkten Rückstand auf Platz drei und acht auf Rang zwei und eins sind die Rothosen aus dem Aufstiegskampf fast raus. Es braucht ein kleines Wunder. "Das gehört zur Entwicklung dazu, daran arbeiten wir weiter. Für den Moment ist aber klar: Wer keine Spiele gewinnt, der braucht nicht über Dinge wie den Aufstieg zu reden", weiß auch Coach Tim Walter. Um die Minimalchance zu wahren, braucht es natürlich einen Heimsieg gegen Karlsruhe.

Topspiele in Darmstadt und Bremen

Am Sonntag finden gleich fünf Partien zeitgleich um 13.30 Uhr statt. Die beiden interessantesten sicher in Bremen und Darmstadt. Werder hat nämlich den 1. FC Nürnberg zum Topspiel Zweiter gegen Fünfter zu Gast. Nach zwei Remis in Folge will der SVW wieder dreifach punkten. "Ich gucke nicht, ich rechne nicht, ich lese nichts. Ich konzentriere mich auf meinen Job, auf die Dinge, die ich beeinflussen kann", will Werder-Coach Ole Werner nichts von Tabelle oder dergleichen wissen. Der Club hat zuletzt beim 3:1 gegen Darmstadt einmal mehr gezeigt, dass er aus dem Aufstiegsrennen noch lange nicht raus ist. Der Rückstand auf die Norddeutschen beträgt vier Zähler, mit einem Sieg könnte der FCN also nochmal richtig heiß mitmischen im Aufstiegsrennen. Mit Sörensen fehlt allerdings ein wichtiger Mann in der Defensive gesperrt (5. Gelbe Karte). Bei den Bremern ist mit Jung (nach Gelbsperre) ein wichtiger Mann wieder an Bord. Friedl kann nach Nasenbeinbruch wohl mit Maske spielen.

Das zweite Spitzenspiel am Sonntag steigt in Darmstadt, wo der Tabellenvierte den Spitzenreiter Schalke 04 empfängt. Mit dem 1:3 in Nürnberg gab es für die Lilien einen Rückschlag im Kampf um die oberen Plätze. "Wir haben noch immer eine gute Ausgangsposition und sind mittendrin", merkt Kapitän Holland aber zu Recht an. Mit nur zwei Punkten Rückstand kann der SVD die Knappen am Sonntag sogar überholen. Aber Schalke ist seit dem Trainerwechsel zu Mike Büskens sehr gut in Form, gewann viermal in Serie. Die Königsblauen stehen zwar aktuell ganz oben, haben aber mit Bremen, St. Pauli, Darmstadt und Nürnberg in den restlichen fünf Spielen noch harte Gegner vor der Brust.

Aue und Ingolstadt fast abgestiegen

Ansonsten hat am Sonntag Heidenheim den Letzten aus Aue zu Gast. Der FCH kann mit einem Dreier bei aktuell sieben Punkten Rückstand auf Platz drei vielleicht nochmal oben heranschmecken. Erzgebirge taumelt weiter der 3. Liga entgegen. Bei neun Punkten auf Platz 16 ist der Klassenerhalt sehr unwahrscheinlich. Gleiches gilt für Ingolstadt, das Paderborn zu Gast hat. Auch die Schanzer sind neun Zähler hinter Dresden und gleich 15 hinter Sandhausen.

Komplettiert wird der Spieltag mit dem Duell zwischen Rostock und Regensburg. Beide Mannschaft trennt ein Punkt, beide Teams haben ziemlich sicher genug Abstand nach unten, um einen ruhigen Saisonendspurt zu erleben.