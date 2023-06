"Es ist zu viel": Guardiola übt Kritik an UEFA und FIFA

Pep Guardiola hat es geschafft. Auch der Gewinn der Champions League gehört nun zu den zahlreichen Titeln, die der Katalane mit Manchester City - nach einigen Misserfolgen in diesem Wettbewerb - gewinnen konnte.

Carlo Ancelotti, Jupp Heynckes, Ottmar Hitzfeld, José Mourinho - und nun Pep Guardiola. Der katalanische Coach trat am Samstagabend mit dem Gewinn der Champions League mit Manchester City in einen besonders elitären Trainer-Kreis ein. Denn nur diesen nun fünf Coaches gelang es bislang, mit zwei Vereinen die Champions League zu gewinnen.

"Müde, ruhig, zufrieden", fühle sich Pep Guardiola, wie der 52-Jährige nach dem gewonnen Finale bei "BT Sport" erklärte. "Es ist so schwer, diesen Titel zu gewinnen. Wir mussten leiden, aber das ist normal. In diesem Wettbewerb kann man eine Münze werfen - und deswegen ist das Triple so schwierig", konstatierte Guardiola.

Guardiola: Lob für Inter, Extralob für Ederson

Großes Lob zollte der Sieger-Coach auch Verlierer Inter: "Sie sind richtig gut. Ich habe in der Pause gesagt, dass wir geduldig sein müssen. Man muss auch Glück haben. Wenn Ederson nicht gewesen wäre, oder sie nicht vergeben hätten, hätten sie auch ausgleichen können. Dieses Glück hatten wir in der Vergangenheit nicht. Aber es stand in den Sternen, dass der Titel diesmal uns gehört."

Vor allem vor der Halbzeit fanden die Skyblues kaum zu ihrem Spiel, nach der Pause wurde das Spiel intensiver, nickeliger. Richtig dominant, wie schon so oft in dieser Saison, wurde City indes nie. "Wir haben vor der Halbzeit unsere Leute im Raum nicht gefunden. Dann haben wir ein brillantes Tor erzielt. In den letzten Minuten waren sie besser und wir hatten einen unglaublichen Keeper", konstatierte auch Guardiola.

"UEFA und FIFA, bitte denkt darüber nach"

Guardiola wäre aber nicht Guardiola, wenn sein Verstand auch in solch einem besonderen Augenblick des großen Triumphes nicht schon weiterarbeiten würde - zumindest teilweise. "Ich habe im Moment noch keine Energie, um an nächste Saison zu denken. Wir brauchen eine Pause, es war zu lang", meinte er - nicht ohne zugleich zur Kritik am Spielplan auszuholen, der für viele seiner Akteure statt Urlaub erst einmal weitere Einsätze vorsieht. "Jetzt haben unsere Spieler auch noch Länderspiele. UEFA und FIFA, bitte denkt darüber nach", so Guardiola. "Die Premier League ist schon vor zwei, drei Wochen zu Ende gegangen, jetzt müssen die Spieler zurückkommen. Das ist zu viel."

Zumindest in den nächsten Tagen aber herrscht nun erst einmal Ausnahmezustand bei Manchester City und seinen Anhängern, die erstmals nach 53 Jahren, einem Monat und 13 Tagen den insgesamt erst zweiten internationalen Titel (damals 1970 Europapokal der Pokalsieger durch ein 2:1 gegen Gornik Zabrze) zelebrieren dürfen. "Wir werden nun im Hotel mit Familie und Freunden feiern. Montag ist die Parade in Manchester. Dann geht es in der kommenden Saison von Null los", sagte Guardiola, der seinen vier Kollegen aus dem elitären Kreis nun sogar etwas voraus hat: Denn nach 2008/09, als er mit dem FC Barcelona das Triple in Spanien holte, schaffte er dies nun auch in England. Dies war zuvor in Europa noch keinem Coach gelungen.