"Es ist Zeit, die Schlittschuhe an den Nagel zu hängen": DEL-Rekordscorer Reimer hört auf

Einer der größten DEL-Spieler aller Zeiten hört auf: DEL-Rekordtorjäger und -scorer Patrick Reimer wird seine Karriere nach der laufenden Saison beenden.

Knapp 19 Jahre ist es her, dass ein damals 21-jähriger Patrick Reimer erstmals das Eis der DEL betrat: Am 23. Dezember 2003 absolvierte er sein erstes Spiel - auf Probebasis für die Düsseldorfer EG. Ein Jahr später zog es den jungen Angreifer vom ESV Kaufbeuren dann fest zur DEG, wo er in seiner ersten kompletten Saison in der Oberklasse des deutschen Eishockeys voll einschlug. Zehn Tore und zwölf Assists steuerte Reimer in seiner ersten Saison bei, die Auszeichnung als Rookie of the Year war nur der Anfang der Rekordkarriere.

Über die folgenden sieben Saisons entwickelte sich Reimer zum Star-Spieler der damaligen Metro Stars, 2006 und 2009 wurde er mit Düsseldorf jeweils Vizemeister. Als sich die DEG nach dem Rückzug des Hauptsponsors "Metro" 2012 neu orientieren mussten, folgte der Wechsel nach Nürnberg zu den Ice Tigers. Auch in Franken schlug der Flügelspieler schnell ein, mit Yasin Ehliz und Steven Reinprecht stellte der rechte Flügelspieler eine der besten Angriffsreihen der Liga. 33 Tore und 32 Vorlagen machten Reimer in der Saison 2013/14 zum besten Torjäger der DEL, zudem wurde er auch zum besten Spieler der Liga gewählt. Diese Ehre wurde dem Nationalspieler noch zwei weitere Male erteilt, 2016 und 2017 holte er den Titel sogar in Serie.

Olympische Silbermedaille als Krönung der Karriere

Reimer (li.) nach dem Gewinn der Silbermedaille in Pyeongchang. imago/Zink

Apropos Nationalmannschaft: Auch im Dress der deutschen Nationalmannschaft feierte Reimer Erfolge, beim wohl größten Erfolg der DEB-Historie, der olympischen Silbermedaille in Pyeongchang 2018, bildete er eine Reihe mit den NHL-Stars Leon Draisaitl und Tobias Rieder. Kurz darauf trat er nach insgesamt 105 Partien (29 Tore, 27 Vorlagen) aus der Nationalmannschaft zurück.

Nun neigt sich die lange Karriere des heute 40-Jährigen also dem Ende zu. Zu den bislang 1050 Partien, die Reimer zu einem von acht Spielern machen, die über 1000 Spiele in der DEL absolviert haben, gesellen sich nur noch wenige hinzu. In den bisherigen hat er 390 Tore und insgesamt 843 Scorerpunkte erzielt - beides DEL-Rekorde. Auch in diesem Jahr führt er die Scorerliste seiner Ice Tigers wieder an.

Dieser Sport hat mein Leben geprägt und mich Dinge erleben lassen, die ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen konnte. Patrick Reimer

"Nach der wahrscheinlich schwierigsten Entscheidung meines Lebens bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es Zeit ist, die Schlittschuhe zum Ende der laufenden Saison an den berühmten Nagel zu hängen", erklärte Reimer gegenüber den Vereinsmedien. "Dieser Sport hat mein Leben geprägt und mich Dinge erleben lassen, die ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen konnte", so der Kapitän weiter, der aber noch nicht in Erinnerungen schwelgen wollte. "Noch einmal Play-offs spielen und den Traum zu leben, ist das große Ziel, für das wir bis zum letzten Spiel alles geben werden."

Reimers Nummer wird bei den Ice Tigers nicht mehr vergeben

Für die Erfüllung dieses Traums müssen sich die Ice Tigers aber mächtig strecken: Derzeit belegt Nürnberg nur den zwölften Tabellenplatz in der DEL, die letzten sechs Partien gingen allesamt verloren. Allerdings ist bekannt, was ein Rücktritt einer Legende in einem Team auslösen kann. Ein Meistertitel fehlt zumindest noch im Resümee des 40-Jährigen.

Titel oder nicht - Reimers Nummer 17 wird auf jeden Fall nicht mehr vergeben, das gaben die Ice Tigers direkt bekannt. In einer großen Zeremonie soll sein Trikot feierlich unter das Hallendach der Arena Nürnberger Versicherung gezogen werden.