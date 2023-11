"Es ist wunderschön": Wück freut sich aufs erste WM-Finale seit 38 Jahren

Ein ganz später Ausgleichstreffer von Argentinien zwang die deutsche U 17 ins Elfmeterschießen. Dort sorgte Ersatzkeeper Konstantin Heide für den ersten Finaleinzug seit 38 Jahren. Trainer Christian Wück imponierte einmal mehr die Mentalität seiner Mannschaft.

Christian Wück schreit seine Freude über den Finaleinzug in der Kabine heraus. FIFA via Getty Images

Es war ein ständiges Auf und Ab, das die deutsche U 17 im Halbfinale gegen Argentinien erlebte. Die erste Hälfte ging klar an Argentinien, das durch einen Doppelpack von Agustin Ruberto die frühe Führung Deutschlands durch Paris Brunner noch vor der Pause in ein 2:1 drehte. Im zweiten Durchgang stand der deutsche Nachwuchs nach zwei weiteren Treffern mit eineinhalb Beinen schon im WM-Finale, ehe Ruberto mit seinem dritten Treffer in der Nachspielzeit ausglich und das Elfmeterschießen erzwang. Dort parierte Konstantin Heide zwei Elfmeter und sorgte für den Finaleinzug.

"Vor allem weil wir eigentlich die komplette erste Hälfte verschlafen haben", freute sich Trainer Christian Wück "unheimlich für die Jungs". Bereits nach rund zehn Sekunden hätte die U 17 bereits in Rückstand geraten können, doch Claudio Jeremias Echeverri konnte einen Fehler von Finn Jeltsch nicht nutzen. "In der zweiten Halbzeit haben wir dann unser wahres Gesicht gezeigt", so Wück. "Wir waren griffig, haben mutig nach vorne verteidigt, waren aggressiver als die Argentinier." Und deswegen kurz vor Ende auch wieder in Führung.

Wück ist stolz auf sein Team

Schon nach dem erfolgreichen Viertelfinale (1:0 gegen Spanien) hatte Wück von der Mentalität seiner Mannschaft geschwärmt, auch im Halbfinale ließ sich der deutsche Nachwuchs von den vor allem in der ersten Hälfte spielbestimmenden wie dribbelstarken Argentiniern nicht einschüchtern. Deshalb war Wück "so stolz, dass die Jungs ihr Spiel umgestellt haben", daran geglaubt haben, "dass hier etwas geht" und vor allem, "dass sie es am Ende noch herumgerissen haben".

Auch das ganz späte 3:3 in der siebten Minute der Nachspielzeit rüttelte nicht am Selbstbewusstsein der DFB-Junioren, was auch an Ersatzkeeper Heide lag, der nahtlos an die Leistung des erkrankten Max Schmitt anknüpfte. Der 17-Jährige hielt die ersten beiden Elfmeter der Argentinier und nahm damit ordentlich Druck von den Schultern seiner Mitspieler.

"Tolle Mentalität"

"Es ist einfach unfassbar. Unser Team hat das ganze Turnier über gezeigt, dass wir so eine tolle Mentalität haben und immer zurückkommen können", freute sich der Matchwinner.

Und so winkt der deutschen U 17 nach dem EM-Erfolg im Juni bereits der zweite Titel in diesem Jahr. "Es ist wunderschön", freute sich Wück über den ersten Finaleinzug seit 38 Jahren. Damals unterlag der deutsche Nachwuchs bei der ersten ausgetragenen Weltmeisterschaft im August 1985 Nigeria mit 0:2. Diesen Samstag (13 Uhr) soll mehr rausspringen als damals, als man mit Marcel Witeczek den besten Torschützen (acht Treffer) des Turniers stellte.