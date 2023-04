"Es ist vorbei": Klaus begräbt Düsseldorfer Aufstiegshoffnungen

Wieder nur Remis. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt aus Sicht von Fortuna Düsseldorf sieben Punkte. Zu viel, wie Felix Klaus befindet. Sein Trainer will dagegen noch keinen Strich drunter machen.

Traf zuletzt zweimal in Folge: Felix Klaus, hier nach dem bitteren Remis beim HSV, hat den Aufstieg mit der Fortuna abgeschrieben. Getty Images

Fortuna Düsseldorf spielte in den vergangenen Wochen immer wieder wie ein Aufsteiger - allerdings oft nicht bis zum Schluss. Die letzten beiden Spieltage waren dafür symptomatisch. Sowohl gegen den HSV als auch jüngst beim Gastspiel auf der Bielefelder Alm führten die Rheinländer bis in die Schlussphase mit 2:1, in beiden Fällen sollte es aber noch einmal im eigenen Kasten klingeln.

Statt drei Punkten beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz deshalb nun sieben Zähler. Auf die Frage, ob er dennoch noch Hoffnungen auf den Bundesliga-Aufstieg hege, fand Felix Klaus vor den "Sky"-Mikrofonen deutliche Worte. "Nein, es ist vorbei." Sieben Zähler in sieben Spielen aufholen - "das ist zu viel", so der 30-Jährige, der sowohl gegen Hamburg als auch in Bielefeld jeweils Torschütze zum zwischenzeitlichen 2:1 war.

Es ist machbar, aber ein Riesenbrett. Aber ich bin Fußballer. Ich will jedes Spiel gewinnen und dann gucken wir am 34. Spieltag Daniel Thioune

Sein Trainer, Daniel Thioune, hat die Hoffnung auf eine Rückkehr der Fortuna ins Oberhaus nach drei Jahren Zweitklassigkeit noch nicht vollends aufgegeben: "Es ist machbar, aber ein Riesenbrett. Aber ich bin Fußballer. Ich will jedes Spiel gewinnen und dann gucken wir am 34. Spieltag", betonte der F95-Coach.

Dennoch nerve ihn die Diskussion. "Wir werden Woche für Woche mit dem Thema konfrontiert. Es ist schwierig. Wir sind wahrscheinlich die einzigen in der Liga, die immer über den Aufstieg reden müssen. Die vor uns in der Tabelle tun es quasi nie, sondern schauen immer nur von Spiel zu Spiel. Die hinter uns schauen immer nur auf den Abstiegskampf. Und wir werden jedes Mal gefragt, ob wir noch angreifen."

Thioune erklärt, was Fortuna zur Spitzenmannschaft fehlt

Klare Worte fand Thioune nach dem Unentschieden bei Bielefeld vor allem in der Fehleranalyse. Dabei hob er hervor, was seiner Mannschaft aktuell fehle, um zu den Spitzenteams der Liga aufzuschließen - und bemängelte insbesondere das Verwalten der eigenen Führung in der Schlussviertelstunde. "Das ist eine Phase, die müssen wir aushalten, um den Schritt tabellentechnisch nach oben zu gehen." Genau das gelang auf der Alm - einmal mehr - nicht. Bryan Lasme ließ Bielefeld in der 84. Minute jubeln und sorgte für hängende Düsseldorfer Köpfe.

Es sei "ärgerlich, dass wir die Spielkontrolle hergegeben haben", so Thioune, dessen Elf zunächst auch noch nach der Führung stabil blieb, ehe die besagte Schlussphase und mit ihr der Schlendrian einsetzte. "Eine Mannschaft, die mit 1:2 zurückliegt, die drängt dann halt nochmal. Da muss man auch cleverer sein und seine Konter sauberer setzen", forderte der Fußballehrer der Fortuna, der zudem noch einen weiteren, ganz spezifischen Grund für den Einbruch in den letzten 15 Minuten ausgemacht hatte: "Wir haben das Zentrum leider aufgeben müssen. Tanaka hat uns gefehlt - ich glaube, ein Riesen-Faktor in diesem Spiel", kommentierte Thioune die notgedrungene Auswechslung des Japaners.

Am kommenden Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) empfängt der Tabellensechste Spitzenreiter Darmstadt. Sollte heimstarken Düsseldorfern dann ein Sieg glücken, dürfte die Diskussion um Aufstiegshoffnungen im Fortuna-Lager wieder aufflammen - auch wenn Klaus den Schlussstrich ja eigentlich schon gezogen hat. Sollte hingegen Darmstadt gewinnen, zieht ihn dann vielleicht auch Daniel Thioune.