"Es ist verrückt": Siem holt ersten Sieg seit 2014

Lange muss Marcel Siem auf seinen nächsten Sieg warten. In Indien setzt sich der Ratinger gegen einen Landsmann durch. Stephan Jäger überzeugte in den USA.

Setzte sich in Neu-Delhi durch: Marcel Siem. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Golfprofi Marcel Siem hat nach mehr als acht Jahren wieder ein Turnier auf der DP World Tour gewonnen. Der 42-jährige Ratinger setzte sich am Sonntag bei der Hero Indian Open in Neu-Delhi mit insgesamt 274 Schlägen knapp gegen den Mannheimer Yannik Paul (275 Schläge) und Joost Luiten aus den Niederlanden (276) durch. Zuletzt hatte Siem im November 2014 in Shanghai auf der ehemaligen European Tour gewonnen. Für seinen fünften Sieg auf der Tour kassierte der Routinier ein Preisgeld von 340.000 US-Dollar.

"Es ist verrückt. Das bedeutet mir sehr viel. Vor zwei Jahren war gar nicht klar, dass ich hier überhaupt noch mal spielen darf", sagte Siem, der den drei Runden lang führenden Paul mit einer starken 68er-Schlussrunde bei der mit zwei Millionen US-Dollar dotierten Veranstaltung im DLF Golf & Country Club noch abfing. In der aktuellen Weltrangliste vom Montag (siehe unten) verbesserte sich Siem von Platz 337 auf den 256. Rang. Auch Alexander Knappe (Paderborn) mit 281 Schlägen als Sechster und Nick Bachem (Neunkirchen-Seelscheid) auf dem geteilten 23. Rang (287 Schläge) zeigten in Indien gute Leistungen.

Lange Durststrecke

Für Siem ist es der Höhepunkt nach einer längeren sportlichen Durststrecke in den vergangenen Jahren. Ende 2020 verlor er seine dauerhafte Spielberechtigung und spielte daraufhin vorwiegend auf der Challenge Tour. Eine Klasse tiefer kämpfte sich der Rheinländer 2021 zurück, gewann ein Turnier in Nordfrankreich und damit auch die Spielberechtigung für die British Open, wo er überraschend 15. wurde.

Es war Siems 502. Turnierteilnahme auf der DP World Tour bzw. früheren Europa-Tour. Seine Premiere hatte der mittlerweile auf Mauritius lebende Golfer 1998 bei der German Open in Berlin und den ersten Sieg 2004 in Johannesburg gefeiert.

Kirk siegt in Palm Beach Gardens im Stechen

Auf der US PGA Tour holte sich Chris Kirk aus den USA in einem dramatischen Stechen den Turniersieg und verwies "Nobody" Eric Cole (USA) auf Platz zwei. Beide hatten die vier Runden mit jeweils 266 Schlägen absolviert und mussten somit in die Verlängerung.

Während der Österreicher Sepp Straka (271) einen starken fünften Rang ergatterte, überzeugte auch Stephan Jäger (München, 274) als 14. und durfte sich über ein Preisgeld von 136.500 US-Dollar sowie 51 Punkte für die Fedex-Wertung freuen. Matti Schmid aus Herzogenaurach war am Cut gescheitert.

Statistik

DP World Tour, Neu-Delhi/Indien (2 Millionen Dollar/Par 72)

1. Marcel Siem (Ratingen) 274 Schläge (69+70+67+68), 2. Yannik Paul (Viernheim) 275 (65+69+71+70), 3. Joost Luiten (Niederlande) 276 (70+70+68+68), 4. Jorge Campillo (Spanien) 280 (73+71+67+69), Kazuki Higa (Japan) 280 (75+66+71+68), 6. Alexander Knappe (Paderborn) 281 (73+71+71+66), Thorbjörn Olesen (Dänemark) 281 (73+72+66+70)... 23. u.a. Nick Bachem (Köln) 287 (71+73+73+70) - am Cut nach zwei Runden u.a. gescheitert: Freddy Schott (Düsseldorf) 155 (80+75), Nicolai von Dellingshausen (Hubbelrath) 156 (77+79)

US-PGA-Tour in Palm Beach Gardens/Florida (8,4 Mio. US-Dollar, Par 70)

1. Chris Kirk (USA) 266 Schläge/n. Stechen über 1 Loch (69+62+66+69); 2. Eric Cole (USA) 266 (67+66+66+67); 3. Tyler Duncan (USA) 268 (67+67+68+66); 4. Ryan Gerard (USA) 270 (69+63+71+67); 5. Sepp Straka (Österreich) 271 (69+68+66+68); Ben Taylor (England) 271 (67+65+69+70); Shane Lowry (Irland) 271 (68+68+65+70); Ben Martin (USA) 271 (69+64+70+68); Justin Suh (USA) 271 (66+64+70+71); 10. David Lingmerth (Schweden) 272 (69+68+68+67); Dylan Wu (USA) 272 (71+68+67+66); ... 14. Stephan Jäger (München) 274 (71+69+67+67); Matthias Schmid (Herzogenaurach) 143 (74+69)

Weltrangliste

1. (1) Jon Rahm (Spanien) 9,5918 Durchschnittspkt.; 2. (2) Scottie Scheffler (USA) 9,0307; 3. (3) Rory McIlroy (Nordirland) 8,4422; 4. (4) Patrick Cantlay (USA) 6,9866; 5. (5) Cameron Smith (Australien) 6,4894; 6. (6) Xander Schauffele (USA) 5,8932; 7. (7) Will Zalatoris (USA) 5,5738; 8. (8) Max Homa (USA) 5,5312; 9. (9) Justin Thomas (USA) 5,1540; 10. (10) Collin Morikawa (USA) 5,0875; ... 109. (119) Yannik Paul (Mannheim) 1,2147; 147. (155) Stephan Jäger (München) 0,9433; 161. (160) Marcel Schneider (Pleidelsheim) 0,8930; 194. (193) Hurly Long (Heidelberg) 0,7930; 218. (214) Matthias Schmid (Herzogenaurach) 0,7182; 244. (239) Maximilian Kieffer (Düsseldorf) 0,6651; 256. (337) Marcel Siem (Ratingen) 0,6420; 307. (317) Alexander Knappe (Paderborn) 0,5269;