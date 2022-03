"Es ist verrückt": Klopp fordert Schutz für Salah

Liverpool hat aus dem englischen Meisterrennen wieder eines gemacht, darf sich dabei aber kaum einen Fehler erlauben. Umso besorgter ist Jürgen Klopp um seinen wohl besten Spieler.

"Nervig sein, solange es geht", will Jürgen Klopp, der Favoritenrollen ja gerne anderen zuschiebt. Fakten kann aber auch er nicht leugnen, und ein solcher ist die Tatsache, dass Liverpool die Meisterschaft nun selbst in der Hand hat. Selbst wenn der Premier-League-Titel darin "noch sehr rutschig" sein mag.

Vier Punkte Rückstand bei einem Spiel in der Hinterhand bedeuten hinter Meister und Spitzenreiter Manchester City zwar noch Platz zwei. Weil aber noch das direkte Duell ansteht, kann der LFC aus eigener Kraft Meister werden, egal was City macht - wenn er denn alle verbleibenden zehn Spiele gewinnt.

Mehr als eine Torbeteiligung pro Spiel - aber nur alle 110 Minuten gefoult?

Entsprechend angespannt wirkt Klopp daher, wenn am Mittwochabend beim formstarken FC Arsenal (21.15 Uhr, LIVE! bei kicker) eine große Herausforderung wartet - auch auf den vielleicht noch formstärkeren Mohamed Salah. Liverpools Leistungsträger (20 Tore und zehn Vorlagen in 26 Ligaspielen) plagte sich zuletzt mit einer Blessur herum - einer Folge dessen, dass viele Gegenspieler den dynamischen Ägypter kaum fair verteidigen können.

Der Trainer sieht an dieser Stelle auch die Schiedsrichter in der Verantwortung, die seinen Schützling für seinen Geschmack nicht genug schützen: "Es ist verrückt, wie wenige Freistöße Mo gepfiffen bekommt, wenn er gefoult wird", klagte Klopp vor dem Gastspiel in London.

Die Zahlen verwundern tatsächlich. Im Schnitt wird nur alle 110 Minuten ein Foul am dribbelnden Außenstürmer geahndet, in 26 Einsätzen waren das gerade einmal 20. Ligaweit bekamen 114 Spieler mehr Freistöße zugesprochen. "Wir sind nicht mal in der Nähe der Anzahl an Freistößen, die wir gepfiffen bekommen müssten", findet Klopp. Für eine Begründung müsse man "die Schiedsrichter fragen".

Wie könne es sein, dass Salah ein Spieler ist, "der ständig in Strafraumnähe am Ball ist, dauernd Kontakt von den Verteidigern bekommt, aber kaum Fouls passieren?", fragt der 54-Jährige gleich selbst, der den 29-Jährigen beim vergangenen Sieg in Brighton angeschlagen hatte auswechseln müssen.

Hinter Salahs Einsatz im Emirates stand daher ein Fragezeichen, auch wenn Klopp daraus ein wirklich kleines gemacht hat. "Mo ist hart im Nehmen und will jedes Spiel unbedingt spielen", lobte der Trainer die Einstellung des Spielers, der rechtzeitig fit geworden sein soll. Damit wäre Schiedsrichter Andre Marriner ebenso gewarnt wie der FC Arsenal.