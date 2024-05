"Es ist verhext": Guerreiro droht Ausfall gegen Real - Entwarnung bei Dier

Der FC Bayern München verlor nicht nur das Bundesliga-Spiel beim VfB Stuttgart mit 1:3, sondern musste dabei früh Eric Dier und Raphael Guerreiro ersetzen. Letzterer droht für das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid auszufallen.

Bereits nach 17 Minuten musste Bayern-Trainer Thomas Tuchel, der im direkten Duell um die Vizemeisterschaft gegen den VfB Stuttgart (1:3) eine runderneuerte Elf im Vergleich zum 2:2 gegen die Madrilenen aufgestellt hatte, Raphael Guerreiro ersetzen. Der Portugiese verletzte sich ohne Gegnereinwirkung bei einem langen Schritt am linken Knöchel, humpelte angeschlagen vom Feld und wurde durch Leon Goretzka positionsgetreu im zentralen Mittelfeld ersetzt.

"Rapha geht es gar nicht gut, er läuft auf Krücken herum"

"Rapha geht es gar nicht gut, er läuft auf Krücken herum", erklärte Tuchel nach dem Spiel bei Sky. "Es ist verhext. Jetzt fällt er uns wahrscheinlich für das Rückspiel aus - bitter, bitter, bitter für uns."

Für leichte Entwarnung konnte Tuchel derweil bei Eric Dier sorgen. Bayerns konstantester Innenverteidiger zog sich in der 13. Minute in einem Kopfballduell mit Serhou Guirassy eine Platzwunde zu, die zunächst mit einem Turban behandelt wurde, nach einer Klärungstat in der 28. Minute aber wieder aufplatzte. In der Halbzeitpause musste Tuchel den Engländer vom Platz nehmen, um einen Einsatz des 30-Jährigen im Halbfinal-Rückspiel gegen Real Madrid machte sich der Coach aber keine Sorgen.

De Ligt kehrt ins Mannschaftstraining zurück

Ersetzt wurde Dier durch Dayot Upamecano, der gerade erst von einer Knöchelverletzung zurückgekehrt war und in Hinblick auf das Duell am Mittwoch mit Real (21 Uhr, LIVE! bei kicker) lediglich einen Kurzeinsatz bekommen sollte. Matthijs de Ligt absolvierte nach seiner Innenbandverletzung am Samstag eine individuelle Einheit. "Das war offensichtlich gut. Also geht er morgen ins Mannschaftstraining", freute sich Tuchel. Der vierte Verteidiger im Bunde, Min-Jae Kim, hatte im Hinspiel gleich zweimal folgenschwer gepatzt und soll in jedem Fall einem der beiden Rekonvaleszenten weichen.