Es ist soweit: Der Football in der NFL beginnt wieder

In dieser Woche startet die neue Saison im American Football. 32 Teams gehen dann wieder auf die Jagd, um im Februar 2024 den Super Bowl zu gewinnen. Titelverteidiger und zugleich Favorit auf die neue Saison sind die Kansas City Chiefs. Doch es gibt auch Jäger.

Patrick Mahomes hat es nach Disneyland geschafft. Denn Anfang Februar 2023 hat der Spielmacher der Kansas City Chiefs den begehrten Super Bowl mit einem knappen 38:35 gegen die Philadelphia Eagles in der NFL gewonnen - bereits zum zweiten Mal in seiner Karriere nach 2019/20 (31:20 gegen die San Francisco 49ers damals).

Und zur Belohnung darf der sogenannte Quarterback der siegreichen Mannschaft nach dem Gewinnen des Titels nach Disneyland, um dort zu feiern.

Mahomes ist mit den Chiefs der Gejagte

Mit dem Start der neuen Saison, die auch mit einem Spiel der Chiefs beginnt (zu Gast bei den Detroit Lions), geht die Arbeit aber wieder von neu los. Mahomes und seine Teamkollegen in Kansas City werden dann die Gejagten sein. Ganze 31 andere Teams wollen schließlich am Ende der neuen Spielzeit 2023/24 ganz oben stehen und selbst den Super Bowl erringen.

Favorit aber sind erneut die Chiefs, die mit Mahomes einen der besten Spieler der letzten Jahre weiter in ihren Reihen haben. Der Profi wirft viele Touchdown-Pässe, ist dabei äußerst kreativ und hat mit seinem Trainer Andy Reid quasi immer eine Lösung auf Probleme.

Es gibt aber sehr gute andere Teams, mit denen zu rechnen sein wird. So sind die New York Jets etwa sehr gut aufgestellt, haben mit Spielmacher Aaron Rodgers aus Green Bay einen erfahrenen und ebenfalls schon einmal erfolgreichen Quarterback verpflichtet. Auch mit den Buffalo Bills um Josh Allen, den San Francisco 49ers um Laufmaschine Christian McCaffrey oder den Cincinnati Bengals wird zu rechnen sein. Überraschungen sind natürlich auch nicht ausgeschlossen. Es gibt in jeder Saison Teams, die auf einmal richtig gut sind.

