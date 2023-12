"Es ist sensationell": Heidenheim dreht's am Schlossberg zum dritten Mal

Mit einem hochemotionalen Heimsieg gegen Freiburg im Gepäck verabschiedet sich der 1. FC Heidenheim in die Winterpause. Der Aufsteiger bewies am Schlossberg einmal mehr unfassbare Comebackqualitäten.

Der 1. FC Heidenheim hat es schon wieder getan. Einen Rückstand in einem Heimspiel gedreht, zum dritten Mal in dieser Saison. Bremen hat es bereits erfahren, zuletzt Darmstadt 98 - und nun im letzten Spiel des Jahres der SC Freiburg. Die Breisgauer führten am Mittwochabend sogar zweimal, Heidenheims Stehaufmännchen ließen sich davon aber nicht aus der Bahn werfen.

Lucas Höler war es, der Freiburg phasenweise nah an den Auswärtssieg brachte, doch der FCH hatte stets Antworten parat. "Irgendetwas hat gefehlt, damit wollten wir uns aber nicht zufriedengeben", sprach Frank Schmidt am "Sky"-Mikrofon den Rückstand zur Pause an, der wegen Heidenheims Harmlosigkeit in der Offensive verdient war.

"In der zweiten Halbzeit haben wir Fußball gespielt mit unfassbar viel Mentalität, aber auch Tiefe", beschrieb Schmidt die Leistungssteigerung seiner Mannschaft. Eren Dinkci und Tim Kleindienst egalisierten den Spielstand für den FCH - und in der Nachspielzeit konnte man sich auf die Energie des Schlossbergs verlassen.

"Es reicht immer eine Situation"

"Wir haben es auch gegen Darmstadt bewiesen, dass wir zurückkommen können. Es reicht immer eine Situation", so Kleindienst. Und diese kam: Der eingewechselte Omar Traoré schüttelte Nicolas Höfler ab, seine scharfe Hereingabe hatte das entscheidende Eigentor durch Matthias Ginter zur Folge.

Durch den dritten Sieg in Serie überwintert Heidenheim nach 16 Spielen mit 20 Punkten auf Platz neun, stark für einen Aufsteiger. "Es ist sensationell, sehr wenige haben uns das zugetraut. Wir haben uns gesteigert, wir haben uns reingearbeitet. Mit jedem Spiel haben wir gelernt und die Mannschaft wächst an ihren Aufgaben", so Schmidt, der aber ganz genau weiß, dass diese 20 Punkte am Ende nicht für den Klassenerhalt reichen werden. "An Neujahr sehen wir uns um 13 Uhr wieder, dann geht es weiter."