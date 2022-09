"Es ist schwer, sexy zu sein, wenn du so heißt": Wer ist Graham Potter?

Er tanzte "Schwanensee", zeigte sich an der Uni abschlussstark und ärgerte Hertha BSC: Wie es Graham Potter aus dem schwedischen Nirgendwo auf die Trainerbank des FC Chelsea geschafft hat.

2015 in Östersund beim Feiern unter der Dusche, die Faust ballend in Brighton und als Spieler von York City (v.li.): Graham Potter 2015, 2022 und 2003. imago images (3)

Ein ehemaliger Bataillonskommandeur der schwedischen Streitkräfte hatte es schon immer geahnt. "Er kann jeden Klub der Welt trainieren", sagte Daniel Kindberg im Januar 2016 in der "Times" über Graham Potter. "Er wird Trainer bei einem der großen Klubs werden."

Als es am Donnerstag tatsächlich passierte und Potter Thomas Tuchel, den amtierenden FIFA-Welttrainer, beim FC Chelsea beerbte, war es schon keine Sensation mehr. Nur der vorläufige Höhepunkt einer Trainerkarriere, die es so im englischen Profifußball noch nicht gegeben hat.

Ihr Beginn: ganz unten. Nachdem Potter seine Karriere als Linksverteidiger in der 4. Liga aus freien Stücken mit 30 Jahren beendet hatte - mit immerhin acht Premier-League-Einsätzen für Southampton in der Vita -, arbeitete er erst einmal verstärkt an seinen Abschlüssen. Er wechselte als Trainer mit mickrigem Gehalt an die Uni und beendete 2005 parallel sein Sozialwissenschaftsstudium erfolgreich.

Potters Trainerkarriere startet an einem "Ort, an den wirklich niemand wollte"

Neuntklassig spielten die Mannschaften, um die er sich kümmerte, mal abgesehen von einem sechswöchigen Abstecher bei der Frauen-WM in China 2007, zu dem ihm das ghanaische Team als Technischen Direktor mitgenommen hatte. Man hatte sich zufällig an der Hull University kennengelernt.

Als er auch noch seinen Master in "Führung und Emotionaler Intelligenz" in der Tasche hatte, brach er erst einmal alle Zelte in England ab. Kindberg, der Ex-Militär und Vorsitzender des Viertligisten Östersunds FK (und später immer wieder im Visier der Justiz), holte Potter Ende 2010 auf Empfehlung von dessen ehemaligem Mitspieler und späteren Co-Trainer Graeme Jones ins schwedische Nirgendwo. Andere Optionen, die Trainerkarriere voranzutreiben, hatten sich nicht ergeben. "Oft kommt die perfekte Stelle nicht", sagte Potter 2018 "i News". "Meine war ein Ort, an den wirklich niemand wollte."

Fußball war im bitterkalten Östersund eine Randsportart, als Potter kam. Als er ging, hatte der erst 1996 gegründete Klub den schwedischen Pokal und in der Europa League mit 2:1 bei Arsenal gewonnen (und mit 1:0 gegen Hertha BSC). Mit innovativen Methoden und einem klaren fußballerischen Plan führte er Östersund binnen sieben Jahren zu drei Aufstiegen.

Dusch-Party: Graham Potter feiert mit seinen Spielern 2015 den erstmaligen Aufstieg in die erste schwedische Liga. imago/Bildbyran

Weil Potter seine Spieler ganzheitlich weiterentwickeln wollte, veranstaltete er - auf Initiative von Kindberg - einmal jährlich einen kulturellen Abend mit seiner Mannschaft. Mal führte sie Sketche auf, mal präsentierten sie eine Kunstaustellung, und einmal tanzten sie sogar "Schwanensee", alles vor Publikum wohlgemerkt.

Der Zusammenhalt im Klub war so groß, sein Familienalltag in Schweden so schön, dass Potter lange nachdenken musste, als Premier-League-Absteiger Swansea City ihn 2018 zurück auf die Insel holen wollte. "Mit 30 Jahren aufzuhören, war schwer", sagte er "The Athletic", "aber Östersund zu verlassen, war noch traumatischer."

In Swansea, das er in finanziell turbulenten Zeiten übernahm und als Zweitliga-Zehnten stabilisierte, blieb er nur eine Saison, erfuhr aber, dass seine Methoden nicht nur in Nordschweden fruchten. Wieder hatte er Spieler in kurzer Zeit weiterentwickelt: auf dem Platz mit klaren Vorgaben, daneben mit seiner Menschenführung, seiner unaufgeregten, bodenständigen Art.

"Abenteuerlustig": Klopp und Hasenhüttl schwärmen von Potter

Es gehe ihm darum, "ein besonderes Umfeld zu schaffen", sagte er mal dem "Guardian", als er bereits zu Brighton & Hove Albion weitergezogen war, einem Klub, der zu den umsatzschwächsten der Premier League gehört, aber unter Potter regelmäßig besser abschnitt als in der Geldtabelle. "Geht es nur um die Finanzen, stoßen wir an Grenzen, also musst du etwas anderes bieten: eine Identität, einen Stil, mit dem sich die Spieler identifizieren können."

Potters Stil schien eigentlich nicht zum Abstiegskampf zu passen, dem Brighton Jahr für Jahr ausgesetzt war, und funktionierte vielleicht deshalb so gut. Mit viel Ballbesitz, taktischer Flexibilität und gepflegtem Spielaufbau aus der Abwehrreihe machten die Seagulls nach dem Hauruck-Fußball von Vorgänger Chris Hughton auf einmal auf sich aufmerksam. Dass Potter als junger Trainer Pep Guardiolas Arbeit beim FC Barcelona bewundert hatte, war nicht zu übersehen.

"Er hat eine klare Idee von Fußball und macht einen großartigen Job", lobte Jürgen Klopp im vergangenen November, als Potter als neuer Tottenham-Trainer im Gespräch war und bereits als potenzieller England-Nationaltrainer der Zukunft galt. "Sein Team spiegelt seine Fähigkeiten wider. Er ist innovativ und abenteuerlustig." Auch wenn Potter die "Schwanensee"-Nummer nicht noch einmal ausprobierte (nicht einmal bei den "Schwänen" in Swansea).

Obwohl er seinen Abwehrchef Ben White für fast 60 Millionen Euro an Arsenal verloren hatte, führte Potter Brighton 2021/22 auf den neunten Platz - Vereinsrekord. "Für mich ist er der Trainer, der in den letzten zwei Jahren den größten Einfluss auf einen Klub hatte", sagte Southamptons Trainer Ralph Hasenhüttl am Donnerstag. "Mit all den Einschränkungen, die sie haben."

Es ist schwer, sexy zu sein, wenn du Potter heißt, erst recht, wenn dein Vorname Graham ist. Graham Potter

Diesen Sommer gingen mit Linksverteidiger Marc Cucurella (Chelsea), Mittelfeldspieler Yves Bissouma (Tottenham) und Angreifer Neal Maupay (Everton) gleich drei Schlüsselspieler zur zahlungskräftigeren Konkurrenz, Potter verlässt Brighton trotzdem auf Platz 4 nach sechs Spieltagen. "Das zeigt, wie gut diese Gruppe ist", findet Hasenhüttl.

Einer, der vor der Saison lieber bis 2024 verlängerte, ist Pascal Groß, ein typischer Potter-Spieler: taktisch intelligent und plötzlich zu Dingen fähig, die ihm früher nicht jeder zugetraut hatte. Für drei Millionen Euro war der Mittelfeldspieler 2017 aus Ingolstadt gekommen, gerade ist er mit 31 Jahren so gut wie nie. "Wir sind insgesamt sehr variabel, jeder Einzelne ebenso wie als Team", erklärte er unlängst im kicker-Interview. "Wir arbeiten extrem hart, haben einen guten Plan, unsere Mentalität ist top."

Man ahnt schon: Traumatisch ist Potters Abschied diesmal wohl vor allem für die, die er zurücklässt. Groß etwa hatte seine Vertragsverlängerung auch explizit damit begründet, dass ihn Potter "unbedingt halten wollte". Und Potter hatte Spekulationen um eine vorzeitige Trennung lange weggeschoben. "Es ist schwer, sexy zu sein, wenn du Potter heißt, erst recht, wenn dein Vorname Graham ist", hatte er im Januar lachend gesagt. "Nimmt man noch ein langes Gesicht und einen rothaarigen Bart dazu ..."

Potter ist bereit für einen Topklub - aber auch für Chelsea?

Daran, dass er reif für einen Spitzenklub war, obwohl er mit 47 Jahren erst drei Premier-League-Spielzeiten erlebt hat, zweifelte gleichwohl niemand mehr. Aber ist er auch reif für Chelsea? Zwar betont der neue Eigner Todd Boehly unaufhörlich, wie langfristig er denkt und plant, was auch Potters Fünfjahresvertrag untermauert. Gleichzeitig ist Chelsea der Schleudersitz der Liga. Keiner der letzten 13 Trainer blieb länger als Potter in Brighton, und das waren eben nur drei Jahre.

Während Tuchel offenbar auch daran scheiterte, Probleme lieber auf eigene Faust anzugehen, versteht sich Potter als Teamplayer, wie ihn Boehly für seine neue "Kultur" bei Chelsea suchte. Wenn auch als Teamplayer, der nicht nur Fußball im Sinn hat.

Der Sonntag, betonte Potter letzte Saison, gehört der Familie und seinen drei Kindern, nicht dem Videostudium; und über seine Freunde sagt er: "Sie interessieren sich nicht für die Premier League. Sie interessieren sich nicht für diesen Unsinn."