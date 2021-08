Es ist okay, dass er nicht Erling heißt - Chelsea im Check

War der größte Erfolg erst der Anfang? Der FC Chelsea sollte mit Manchester City um die Meisterschaft konkurrieren. Die Blues im Check.

Zurück in London: Romelu Lukaku. imago sportfotodienst

Egal, wo. Egal, wann. Und egal, wer. Immer wieder stand da Erling Haaland, am Anfang oder Ende eines jeden Artikels über die sommerlichen Transferpläne des FC Chelsea. Oder über den nächsten Sommer, weil es ja dann doch so schwer war, die kolportierten 175 Millionen Euro für Erling Haaland zu zahlen, die sogar Erling Haaland unangenehm waren.

Als auch Roman Abramovich irgendwann begriff, dass Borussia Dortmund nach Jadon Sancho (Manchester United) nicht auch noch den anderen Superstar verkaufen würde, nahm er also das, was er schon kannte - und machte 115 Millionen Euro locker, um Romelu Lukaku nach sieben Jahren an die Stamford Bridge zurückzuholen.

Damals hatten die Entscheidungsträger beim FC Chelsea dem 21-jährigen Belgier wie zuvor schon Kevin De Bruyne den Durchbruch nicht zugetraut und sich wenig später schwer gewundert, dass sie falsch lagen mit ihrer Einschätzung. Also so richtig, richtig falsch.

Erst bei Inter wurde Lukaku ein Weltklasse-Stürmer

Lukaku landete über Everton und Manchester United bei Inter und wurde spätestens dort eine kaum aufzuhaltende Naturgewalt, die jetzt gerne den letzten Eindruck korrigieren würde, den sie in der Premier League hinterlassen hat. Damals, vor zwei Jahren bei ManUnited, war Lukaku angeblich übergewichtig zur Vorbereitung erschienen, und irgendwie hatten beide Parteien nicht mehr so richtig Lust aufeinander. Obwohl Lukaku immerhin 55 direkte Torbeteiligungen in 96 Pflichtspielen für United nachweisen konnte.

Jetzt, nach zwei Jahren Inter und 80 Torbeteiligungen in 95 Auftritten, kehrt Lukaku als italienischer Meister und einer der weltbesten Angreifer zurück nach London und könnte das letzte Puzzleteil im Team von Thomas Tuchel sein.

Der 47-Jährige hat seinen Vertrag im Sommer nach dem Champions-League-Sieg direkt bis 2024 verlängert und nun auch die Familie von Paris nach London mitgenommen. Er fühlt sich wohl bei Chelsea und darf aufbauen auf ein vielversprechendes erstes Halbjahr.

War der Champions-League-Sieg für Chelsea nur der Anfang?

Geht in seine erste Saisonvorbereitung als Chelsea-Trainer: Thomas Tuchel. imago images/Shutterstock

Unter Tuchel war ein bunt und teuer zusammengestellter Haufen zu einer - ja, wirklich - Mannschaft zusammengewachsen, die kaum noch Gegentore kassierte, in der Liga von Platz neun auf vier kletterte und in der Champions League erst Atletico, dann Real Madrid und schließlich ManCity ausschaltete.

Der Triumph in der Königsklasse, der zugleich ein schwaches Saison-Finish übertünchte, war allein schon deshalb wohl nur der Anfang einer Erfolgsgeschichte, weil eine so radikale Einkaufstour wie im vergangenen Sommer (u.a. Havertz, Werner, Chilwell, Ziyech) auf absehbare Zeit nicht mehr nötig sein wird.

Tuchel darf jetzt allerdings überlegen, welche Verwendung er für Havertz und/oder Werner findet. Der ehemalige Leverkusener hatte sich in der Schlussphase der Saison im offensiven Mittelfeld neben Mason Mount zeigen können, auch das Zusammenspiel mit Werner funktionierte gut. Letztgenannter bekommt nun aber mit Lukaku einen Stürmer vor die Nase gesetzt, der das macht, was Werner oft fehlte. Und was so vielen Spielern im Chelsea-Kader fehlte: Tore.

Dass Jorginho am meisten traf, spricht Bände

Denkbar wäre auch, dass Tuchel im in der Vorbereitung ausprobierten 4-2-4 spielen lässt und eine Flügelposition für Werner findet. Im Mittelfeldzentrum sind Europameister Jorginho - übrigens Chelseas bester Liga-Torschützer der Vorsaison - und Alleskönner N'golo Kanté gesetzt, in der Abwehr bekommen Antonio Rüdiger, Thiago Silva und Co. wohl neue Konkurrenz von Sevillas Joules Koundé.

Nur war diese Abwehr ja sowieso schon stabiler als ein Mourinho-Team zu Glanzzeiten. Für Chelsea geht es nun darum, die fast schon lächerliche Chancenverwertung der Vorsaison zu verbessern und dann um die Meisterschaft mitzuspielen. Das sollte trotz einer nach wie vor größtenteils jungen Mannschaft der Anspruch sein.

Platzierung letztes Jahr: 4.

Wer ist neu? Romelu Lukaku (Inter, 115 Millionen Euro)