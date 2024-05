"Es ist noch nicht vorbei": Leitls Appell für Hannovers Schlussspurt

Der Gegner scheint nicht gerade wie gemacht, um das Punktekonto weiter aufzufüllen. Doch der 96-Trainer lässt sich davon nicht beeindrucken und rückt andere Aspekte in den Vordergrund. Ein Trio wird ihm am Sonntag aber fehlen.

Der Aufstiegszug ist für diese Saison abgefahren, selbstverständlich weiß das auch in Hannover jeder. "Natürlich könntest du jetzt sagen: Du kannst es laufen lassen", so Stefan Leitl: "Aber nein, wir ziehen es durch!"

Nach wie vor sollen diejenigen Akteure zum Einsatz kommen, die sich das durch ihre Leistungen zuvor in Training und Spiel auch verdient haben. Und dann gibt es noch eine Geheimrechnung, die Team und Trainer miteinander aufgemacht haben.

"Wir haben das persönliche, interne Ziel noch nicht erreicht", lässt der Coach nur durchblicken und appelliert: "Wir wollen so viele Punkte wie möglich holen, das haben wir mit den Jungs auch nach dem Berlin-Spiel (1:1 bei Hertha BSC am vergangenen Wochenende, d. Red.) noch einmal besprochen. Es ist noch nicht vorbei. Wir brauchen noch Punkte, um das besagte Ziel zu erreichen."

Nur zwei Remis gegen den SCP07

Der Gegner SC Paderborn 07 scheint allerdings mit Blick auf die Vergangenheit nicht gerade dafür gemacht, die gewünschten Punkte zu liefern. Bisher gab es noch keinen Sieg gegen die Ostwestfalen. In neun Vergleichen in der 1. und 2. Liga reichte es für 96 nur im Jahr 2021 zweimal zu einem Unentschieden, jeweils 0:0.

"Die Statistik spricht nicht für uns. Wir sind sehr motiviert, dass wir das Ding auf unsere Seite drehen", sagt Leitl zu dieser dunklen Sieglos-Serie. "Paderborn ist ein Gegner, der uns zuletzt nicht ganz so gut lag. Wir haben die Möglichkeit, es diesmal besser zu machen. Es ist ein Heimspiel, wir wollen es gewinnen. Wir freuen uns darauf. Es ist an der Zeit, drei Punkte einzufahren."

Nielsen, Ezeh und Scott fehlen

Zum Personal: Neben Havard Nielsen (Achillessehne) werden auch Brooklyn Ezeh, der die Woche über krank war, und Christopher Scott (Rücken) ausfallen. Dem Mittelfeldspieler, Saison-Leihgabe aus Antwerpen, läuft allmählich die Zeit davon, sich noch in Hannover zu empfehlen. "Er hat Teile mittrainiert, wird am Montag komplett einsteigen", so Leitl. "Wir hoffen, dass er gesund bleibt, um dann in den restlichen zwei Spielen auch noch einmal Minuten zu sammeln."

Muhammed Damar, Antonio Foti und Julian Börner werden darüber hinaus die U 23 am Samstag in der Regionalliga Nord im Heimspiel gegen den SSV Jeddeloh II unterstützen.