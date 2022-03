"Es ist noch nicht vorbei": Kohfeldts Werder-Warnung

Der VfL Wolfsburg hat auf dem Weg zum Klassenerhalt einen großen Schritt gemacht. In Sicherheit wiegen will Trainer Florian Kohfeldt sich und seine Mannschaft nach dem mühsamen 1:0-Erfolg gegen Union Berlin aber noch nicht - aus gutem Grund.

Es war ein Nachholspiel, das Werder Bremen in der vergangenen Saison am 10. März bei Arminia Bielefeld zu bestreiten hatte. Mit 2:0 gewannen die Hanseaten seinerzeit und verschafften sich ein Elf-Punkte-Polster auf den Relegationsplatz. "Das war noch nicht der Klassenerhalt", mahnte Kohfeldt damals, "aber wir sind in einer sehr guten Ausgangslage." Das Ende der Geschichte ist bekannt. Werder setzte anschließend zum dramatischen Sinkflug an, Kohfeldt wurde einen Spieltag vor Saisonende entlassen, Werder stieg wenige Tage später ab.

Nun stellt sich für den Trainer und den VfL Wolfsburg die Situation ähnlich dar. Hertha BSC auf dem Relegationsplatz verlor am Samstag mit 1:4 gegen Frankfurt, die Kohfeldt-Elf wiederum feierte seinen Heimsieg gegen Union und vergrößerte den Vorsprung auf komfortabel erscheinende acht Zähler.

Bei der Frage, ob sich seine Mannschaft damit aus dem Abstiegskampf verabschiedet habe, dachte Kohfeldt direkt an die vergangene Spielzeit. An Bremen, an Bielefeld. "Auch wenn die Geschichte leider anders erzählt wird. Auch damals habe ich gesagt: Nichts ist vorbei." Er formulierte im Anschluss an den Werder-Sieg zwar den Wunsch, dass sein Team nun schöneren Fußball spielen wolle, betonte aber mehrfach: "Es ist noch nicht vorbei, wir brauchen noch Punkte für den Klassenerhalt."

"Nichts ist vorbei - wir brauchen noch Punkte"

So schätzt der 39-Jährige nun auch die VfL-Lage ein. "Diesmal sage ich nichts anderes: Nichts ist vorbei. Wir brauchen noch Punkte." Gleichwohl hat sich die Situation in den vergangenen Wochen deutlich verbessert. Desolat tritt der VfL anders als noch zum Ende der Hinserie oder bei Rückrundenbeginn in Bochum (0:1) längst nicht mehr auf. "Fünf Spiele, zehn Punkte, das zeigt, dass wir Stabilität und Haltung gewonnen haben", hebt der Coach hervor. Der eingeschlagene Weg mache Mut, aber: "Es ist noch nicht vorbei." Kohfeldts Werder-Warnung für Wolfsburg.