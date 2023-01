"Es ist nicht leicht": Lloris beendet Karriere in der Nationalmannschaft

Hugo Lloris wird künftig nicht mehr für die französische Nationalmannschaft spielen. Er geht als Kapitän und Rekordnationalspieler.

Frankreichs Kapitän, Rekordspieler und Torhüter Hugo Lloris hat seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet. picture alliance / empics

Seinen Rücktritt aus der französischen Nationalmannschaft verkündete Hugo Lloris in einem Interview mit L'Equipe: "Es ist nicht leicht, das anzukündigen. Aber nach 14 Jahren, in denen ich dieses Trikot verteidigt habe, das ich mit großer Freude, mit Stolz, Pflicht und Verantwortungsbewusstsein getragen habe, glaube ich, dass ich am Ende angekommen bin."

Durch seinen Einsatz im WM-Viertelfinale gegen England (2:1) war der 26-jährige Torhüter am bisherigen Rekordhalter Lilian Thuram vorbeigezogen und zum Rekordnationalspieler Frankreichs aufgestiegen. Im WM-Endspiel gegen Argentinien (2:4 i.E.) absolvierte er sein 145. Länderspiel - es wird sein letztes bleiben.

"Ich ziehe es vor, an der Spitze abzutreten, nachdem ich Frankreich zu einem Weltmeisterschaftsfinale verholfen habe", erklärte Lloris, der vertraglich noch bis 2024 an seinen Klub Tottenham gebunden ist. "Ich habe das Gefühl, dass ich alles gegeben habe, dass ich noch meinen Teil zum Abenteuer beigetragen habe. Aber ich möchte nicht auf den Moment warten, in dem ich anfange, etwas weniger zu tun."

Lloris sieht Frankreich weiterhin gut aufgestellt

Lloris hatte 2008 sein Debüt für Frankreich gegeben (0:0 gegen Uruguay) und war wenige Monate später zur Nummer eins aufgestiegen. Seit 2011 führte er das Team als Kapitän an und feierte 2018 den WM-Titel in Russland - sein größter Erfolg.

Nun macht er Platz für seine Nachfolger - und ist guter Dinge, was die Zukunft der Equipe Tricolore betrifft. "Ich denke, dass die Mannschaft bereit ist, weiterzumachen", sagte Lloris, der mit 20 Einsätzen auch WM-Rekordtorhüter ist, und nannte dabei auch seinen designierten Nachfolger Mike Maignan vom OSC Lille.

Wie Lloris hat auch Karim Benzema seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft verkündet - der Real Stürmer tat dies allerdings nach Unstimmigkeiten. Nationaltrainer Didier Deschamps verlängerte dagegen seinen Vertrag und beendete damit auch Spekulationen um ein mögliches Engagement von Zinedine Zidane - was am Montag ein öffentliches Nachspiel hatte.