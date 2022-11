"Es ist jetzt keiner begeistert über Manchester City"

Das Champions-League-Achtelfinale ist ausgelost. So sind die Reaktionen ...

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Die perfekte Gruppenphase wurde nicht wirklich belohnt. Gleiches gilt für Paris, sie werden nicht extrem frohlocken, dass sie gegen uns spielen. Das Spiel ist noch relativ weit weg, aber Paris ist ein tougher Gegner mit vielen Stars."

Hasan Salihamidzic (Sportvorstand Bayern München): "Es ist ein Top-Spiel gegen einen Top-Gegner, eine der besten Mannschaften der Welt, mit absoluten Weltstars. Ich freue mich auf die Spiele. Es ist für jeden Fußballfan ein Leckerbissen. In der Gruppe haben wir es sehr gut gemacht, die Jungs haben die Aufgaben super gelöst. Wir können uns auf die Champions League freuen, es ist ein Gegner der absolute Spitzenspieler hat, sie waren auch ungeschlagen in der Gruppe. Das sind die Duelle, die die Fußballfans wollen."

Kingsley Coman (Spieler Bayern München): "Das könnte ja fast schon das Finale sein. Aber okay, wir müssen es so nehmen, wie es kommt. Und es kommt ein ganz schwieriger Gegner auf uns zu mit herausragenden Individualisten. Im Finale 2020 haben wir gewonnen, 2021 sind wir knapp gescheitert im Viertelfinale, jetzt wären wir also wieder an der Reihe."

PSG, City, Chelsea, Napoli: Schwere Lose für das deutsche Quartett

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Auf uns wartet eine Top-Mannschaft. Mit Aubameyang und Pulisic treffen wir auf alte Bekannte. Wir freuen uns auf das Wiedersehen und wollen natürlich in die nächste Runde einziehen."

Markus Krösche (Sportvorstand Eintracht Frankfurt): "Es war klar, dass wir im Achtelfinale auf jeden Fall einen Brocken kriegen. Napoli ist eine richtig gute Mannschaft, die eine sehr, sehr gute Saison spielt. Ein schwerer Gegner, aber das war auch zu erwarten, dass wir einen solchen bekommen. Ich glaube nicht, dass eine Mannschaft die andere nicht ernst nimmt. Neapel ist aber, glaube ich, auch nicht super happy, uns zu kriegen."

Willi Orban (Kapitän RB Lepzig): "Es ist jetzt keiner begeistert über Manchester City, weil wir alle wissen, dass es mit das schwierigste Los ist. Aber wir sehen es sportlich, als Herausforderung. Und letztes Jahr haben wir gezeigt, wie es gehen kann. City hat eine unglaubliche Offensive, unfassbar gute individuelle Qualität und sich mit Erling Haaland nochmal verstärkt - grundsätzlich ist das ein dicker Brocken.

Florian Scholz (Kaufmännischer Leiter Sport & CMO RB Leipzig): "Wir treffen sicher auf eine der besten Mannschaften der Welt. Manchester City ist eine große Herausforderung, aber auch ein spannendes und sehr attraktives Los. Das Team von Pep Guardiola hat neben Erling Haaland und Kevin de Bruyne zahlreiche Topstars in seinen Reihen und ist einer der Favoriten auf den Titel. Wir kennen City bereits aus der vergangenen Champions-League-Saison und haben nicht nur zuletzt gegen Real Madrid bewiesen, dass wir an einem sehr guten Tag auch gegen die absoluten Topteams bestehen können. Wenn man im Achtelfinale steht, möchte man natürlich auch weiterkommen. Das gehen wir alle gemeinsam an!"