"Es ist immer ein schwerer Weg im Pokal": Kramers Erinnerung und Arabis Appell

Große Erfolge und bittere Enttäuschungen gab es in Arminias Pokal-Historie. Nicht nur sportliche, sondern auch wirtschaftliche Aspekte spielen in den Köpfen der Macher auch in diesem Jahr wieder eine Rolle.

Den Eindruck, dass seine Mannschaft sich nicht gewissenhaft vorbereite, hatte Samir Arabi bei seinen Trainingsbesuchen in dieser Woche überhaupt nicht. Vor Arminias Erstrundenspiel am Samstag im Pokal bei der SpVgg Bayreuth (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ist für den Sportchef klar: "Als Bundesligist sind wir Favorit und wollen dort weiterkommen." Sportlich hielten sich in der jüngeren Bielefelder Pokalgeschichte größere Erfolge und Enttäuschungen zuletzt die Waage.

Im vergangenen Jahr gab es gleich in Runde eins ein bitteres 0:1 bei Regionalligist Rot-Weiss Essen. Grund genug für Arabi, einen Appell an seine Angestellten zu richten: "Jeder weiß auch, dass es in diesem Wettbewerb gutes Geld zu verdienen gibt. Für die Vereine, aber auch irgendwann für die Spieler. Wir standen ja schon im Viertel- und Halbfinale und wissen, welchen Reiz der Pokal ausmachen kann. Somit ist sicher, dass wir den Gegner ernst nehmen werden und ihn nicht unterschätzen. Ganz klar mit der Maßgabe, in die nächste Runde einziehen zu wollen."

Kramer fordert Ernst, Freude und Energie

Der wirtschaftliche Aspekt ist für Vereine mit begrenzten finanziellen Möglichkeiten wie Arminia nicht unerheblich. 128 757 Euro fließen vorerst als "Antrittsgeld" an jeden Starter in dieser Runde. In der zweiten kämen mindestens 257 514 Euro dazu. Arabi könnte bei seinen aktuellen Bemühungen auf dem Transfermarkt - etwa um den Nürnberger Robin Hack - ein paar Euro in der Kasse gut gebrauchen. Der Macher schränkt aber ein: "Fakt ist, dass wir ein Weiterkommen rein wirtschaftlich nicht eingeplant haben. Was wir mit potenziellen Mehreinnahmen dann machen würden, sehen wir, wenn es so weit ist."

Ausgerechnet an Essen erinnert sich unterdessen Arminias heutiger Trainer Frank Kramer persönlich ganz gerne: Mit Fortuna Düsseldorf schaffte er 2015 ebenfalls in der ersten Runde in Essen das Weiterkommen. "Wir sind im Elfmeterschießen weitergekommen, weil wir uns im regulären Spiel unheimlich schwergetan haben, uns durchzusetzen. Es ist immer ein schwerer Weg im Pokal." Parallele diesmal: Der nun bevorstehende Gegner sei auch schon wieder seit Wochen im Pflichtspielrhythmus. "Wir müssen diesen erst noch aufnehmen. Das ist klar die Aufgabe, die man voller Ernst, aber auch mit Freude und Energie, dass es jetzt um etwas geht, angehen muss. Die Lehre ist immer: Man muss jeden Gegner ernst nehmen und mit einer Top-Verfassung angehen. Das ist in Bayreuth ganz genau so."

Vasiliadis braucht noch Zeit

Ob es diesmal wieder bis ins Elfmeterschießen geht? Möglich, aber, so Kramer: "Elfmeter trainieren wir nach dem Training immer mal wieder, so wie man alle Standards regelmäßig trainiert. Wir haben es diese Woche nicht noch mal gezielt in den Fokus gesetzt."

Verteidiger Joakim Nilsson wurde nach seiner Gehirnerschütterung rechtzeitig wieder für spielfähig erklärt. Als Einziger aus dem aktuellen Kader steht somit Mittelfeldakteur Sebastian Vasiliadis am Samstag nicht zur Verfügung. Der Neuzugang aus Paderborn laboriert noch an seinem Riss der Syndesmose und konnte bislang in der Vorbereitung nur eingeschränkt oder mit Schmerzen mitwirken. Kramer: "Er braucht nach seiner Verletzung einfach noch ein bisschen, aber das ist kein Problem. Die Zeit soll er bekommen."