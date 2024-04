"Es ist für mich verwirrend": Zverev scheitert im Achtelfinale von Madrid

Alexander Zverev kassiert einen weiteren Rückschlag vor den French Open. Bei seinem Aus in Madrid fehlen ihm überraschend die spielerischen Mittel.

Vor den am 26. Mai startenden French Open muss Alexander Zverev einen Rückschlag in Madrid wegstecken. IMAGO/Ricardo Larreina Amador

Alexander Zverev hat seine Hoffnungen auf einen dritten Turniersieg beim Masters in Madrid früh beenden müssen. Der Olympiasieger verlor sein Achtelfinalmatch am Dienstag gegen den Argentinier Francisco Cerundolo etwas überraschend mit 3:6, 4:6. Der 27-Jährige hatte das Sandplatzturnier in der spanischen Hauptstadt 2018 und 2021 gewonnen und hier schon fünfmal das Viertelfinale erreicht.

"Das ist enttäuschend für mich, weil es in Madrid ist. Das ist ein Turnier, das ich unfassbar gerne habe und wo ich das Gefühl habe, dass ich immer gewinnen kann", sagte Zverev beim Pay-TV-Sender Sky. Konkrete Gründe für sein Aus konnte der Weltranglisten-Fünfte kurz nach dem Match keine nennen: "Es ist für mich verwirrend, wenn ich den Ball so auf dem Schläger habe wie hier, dass ich dann 3:6, 4:6 verliere." Er habe hart und sicher aufgeschlagen und sich "trotzdem ein bisschen chancenlos auf dem Platz" gefühlt, haderte der Deutsche: "Das habe ich lange nicht gehabt in meiner Tenniskarriere."

Zverev spielte nicht variantenreich genug, um den taktisch disziplinierten Cerundolo im ersten direkten Duell überhaupt stärker in Bedrängnis zu bringen. Zudem beschwerte er sich früh über die aus seiner Sicht zu helle und dadurch irritierende Bandenwerbung, der Argentinier ließ sich hingegen nicht aus der Ruhe bringen und spielte frech auf.

Cerundolo reichten zwei Breaks zum 5:3 (1. Satz) und 2:1 (2. Satz), um nach anderthalb Stunden den Einzug in die Runde der besten Acht perfekt zu machen. Dort trifft der 25-Jährige auf Taylor Fritz aus den USA.

Drei Niederlagen in sieben Sandplatz-Matches

Von seinen bislang sieben Matches der diesjährigen Sandplatzsaison hat Zverev damit drei verloren. Bis zu den am 26. Mai beginnenden French Open in Paris bleibt dem gebürtigen Hamburger nicht mehr viel Zeit, um noch in Titelform zu kommen.