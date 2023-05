"Es ist etwas zäh - für beide Seiten": Wolf liebäugelt mit Gladbach-Abschied

Seinen Karriereverlauf hat sich Hannes Wolf nach dem Abgang von Red Bull Salzburg im Sommer 2019 gen Leipzig gänzlich anders vorgestellt. Mit einem Beinbruch ging der Start in Deutschland für den mittlerweile 24-Jährigen denkbar schlecht los, der aber auch in den Folgejahren nie richtig an seine einstige Form anknüpfen konnte. Daher denkt Wolf nun an einen Abschied aus Gladbach.

Nach 89 Pflichtspielen - 52 davon in der österreichischen Bundesliga - wagte Hannes Wolf mit 20 Jahren im Sommer 2019 den Sprung nach Deutschland, wo er sich RB Leipzig anschloss. Allerdings zog sich der Offensivspieler kurz vor Start der Sommervorbereitung bei der U-21-EM in Italien einen Bruch des rechten Außenknöchels zu und war danach für mehrere Monate zum Zusehen gezwungen. Es dauerte bis Anfang Dezember, ehe Wolf schließlich sein Debüt für den deutschen Bundesligaklub unter dem damaligen Coach Julian Nagelsmann geben durfte. Zu einem Platz in der Startelf sollte es nach seinem ersten Kurzeinsatz auch in den restlichen Ligaspielen nicht reichen. "Mit meinem jungen Alter konnte ich die Situation auch nicht ganz richtig einschätzen. Ich war ein halbes Jahr lang verletzt und habe mich geärgert, weil ich nicht direkt gespielt habe, war sehr ungeduldig", gibt sich Wolf bei "Sky" in der Sendung "Die Abstauber" selbstkritisch.

"Es mag sein, dass es ohne der großen Verletzung in Leipzig anders gelaufen wäre. Grundsätzlich schränkt mich das Ganze aber überhaupt nicht mehr ein", betont der mittlerweile 24-Jährige, der es schlussendlich in Leipzig auf nur fünf Pflichtspiele brachte und auch nach seinem Wechsel im Sommer 2021 zu Borussia Mönchengladbach nicht nachhaltig im deutschen Oberhaus Fuß fassen konnte. "Ich glaube, dass die letzten vier Jahre, also eigentlich die komplette Zeit in Deutschland, nicht so ganz einfach war. Das zieht sich durch die Zeit so durch. Es ist schwierig, aber ich lasse mich von dem Ganzen nicht unterkriegen und versuche, dranzubleiben", gibt sich Wolf kämpferisch und kann der schwierigen Zeit in Deutschland auch etwas Positives abgewinnen.

Ungewisse Zukunft

"Ich war in Salzburg ein sehr ungeduldiger Spieler, auch in Leipzig. In Gladbach habe ich dann schon viel dazugelernt, bin schon viel geduldiger geworden, weil es auch für mich als Mensch wichtig war, nicht durchzudrehen. Mittlerweile akzeptiere ich die Situation besser und versuche sie natürlich trotzdem zu ändern. Ich lasse mich aber nicht mehr verrückt machen, wie vor ein paar Jahren noch", so der 15-malige U-21-Nationalspieler Österreichs, der es in der aktuellen Saison lediglich auf einen Treffer in 17 Ligapartien bringt und in Gladbach noch einen Vertrag bis Sommer 2024 besitzt. Ob er allerdings noch länger seine Schuhe am Niederrhein schnüren wird, darf bezweifelt werden. Mit lediglich fünf Toren in 68 Pflichtspielen liest sich die Bilanz des Offensivspielers nicht gerade berauschend.

"Ich bin jetzt mittlerweile seit drei Jahren hier und man kann schon sagen, dass es etwas zäh ist - für beide Seiten. Da macht man sich natürlich Gedanken, wie es weitergehen kann. Ich habe jetzt im Sommer noch ein Jahr Vertrag, wenn etwas Anständiges kommt, werde ich mich natürlich mit Gladbach, meiner Familie und meinem Berater zusammensetzen. Ich bin aber auch einmal froh, wenn jetzt der Urlaub kommt. Dann werde ich mir diesbezüglich Gedanken machen", so Wolf, der "Stand jetzt" aber an einen Verbleib beim aktuellen Tabellenzehnten der Bundesliga glaubt: "Weil es einfach jetzt nichts Konkretes gibt und ich auch nicht weiß, wie Gladbach plant. Natürlich wäre es für mich schön, wenn ich wieder spiele und auch das Vertrauen zu haben. Ob das jetzt in Gladbach ist oder woanders, wird sich im Sommer zeigen."

Wolf blickt gerne nach Leipzig

In der vergangenen Saison sammelte Wolf während seines Halb-Leihjahres beim englischen Zweitligisten Swansea City, bei dem er zum Stammpersonal zählte, zwar einiges an Selbstvertrauen ("Ich wollte damals nur raus aus Deutschland, etwas komplett Neues probieren. Das hat super funktioniert, ich habe dort einen super Trainer gehabt, super Mannschaft, super Jungs. Ich würde es genau so wieder machen"), an seinem Standing in Gladbach änderte sich zur neuen Spielzeit aber nichts. Unter Cheftrainer Daniel Farke findet sich der variable Offensivprofi meist nur auf der Bank wieder. "Ich habe einige Einsätze gehabt, aber natürlich nicht so viele, wie ich mir vorstelle. Ich habe auch eine kleinere und eine schwerere Verletzung gehabt, auch aufgrund dessen bin ich in der Situation, in der ich jetzt stecke."

Ans Aufgeben denkt der ÖFB-Legionär trotz seiner mageren Einsatzzeiten aber nicht: "Ich bin ja noch jung, bin gesund, kann mich bewegen, ohne dass mir etwas wehtut. Ich habe immer Bock auf Training, der Spaß ist nicht verloren gegangen. Es waren aber natürlich Zeiten, die ich mir anders vorgestellt habe. Phasenweise war es wirklich so, dass der Spaß weg war. Heute bin ich aber immer noch sehr dankbar, dass ich den Beruf machen kann." Wo er diesen künftig weiter ausüben wird, ist offen. Ganz besonders gerne wirft er den Blick zu seinem Ex-Klub Leipzig, bei dem mit Marco Rose sein einstiger Förderer an der Seitenlinie steht: "Ich finde es auch immer erfrischend, wenn ich Leipzig gucke, wie die mittlerweile spielen. Da kriegst du auch wieder mehr Bock auf deine eigenen Spiele, weil es auch Bock macht, ihn und seine Mannschaft zu sehen. Die strahlen schon etwas Besonderes aus derzeit."