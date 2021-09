"Es ist etwas Besonderes": Gulacsi, Leipzig und die Rückkehr zu "normalen" Heimspielen

Es ist ein weiterer, ein bedeutender Schritt zurück in die Normalität: Nach mehr als eineinhalb Jahren darf RB Leipzig gegen Club Brügge wieder ein Champions-League-Heimspiel vor Fans austragen.

Immerhin 23.500 Anhänger, darunter 1200 Gästefans, sind am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) beim RB-Heimspiel gegen den Club Brügge in der Red-Bull-Arena zugelassen und haben sich auch bereits die Tickets gesichert. "Es ist etwas Besonderes, wir Spieler freuen uns sehr auf solche Campions-League-Nächte, und dass die Zuschauer endlich wieder dabei sind", sagt Kapitän Peter Gulacsi, der sich noch bestens an den letzten Heimauftritt in der Königsklasse vor stimmungsvoller Kulisse erinnert.

Am 10. März 2019 feierten Fans und Profis das 3:0 gegen Tottenham Hotspur und den Einzug ins Viertelfinale. Timo Werner (inzwischen Chelsea) trug da noch das Leipziger Trikot, ebenso der zweifache Torschütze Marcel Sabitzer (inzwischen FC Bayern). Es folgten der Corona-Lockdown und "Heimspiele" in Lissabon und Budapest - oder wie bei den letztjährigen Gruppenspielen gegen Paris St Germain (2:1) und Manchester United (3:2) vor menschenleeren Rängen in Leipzig.

"Diese Saison hat schon gezeigt, dass die Fans eine große Rolle spielen", sagt Gulacsi mit dem Hinweis auf die Kantersiege gegen Stuttgart (5:0) und am Samstag gegen Hertha BSC (6:0). "Da haben wir die Energie durch die Fans gespürt." Darauf setzt der Torhüter auch gegen den belgischen Meister, nach dem 3:6 bei Manchester City und Brügges 1:1 gegen Paris hat die Partie schon wegweisenden Charakter. "Es wäre sehr wichtig, den ersten Schritt in der Gruppe zu machen", sagt Gulacsi.

"Gegen PSG hat Brügge überragend gespielt"

Personell hat Trainer Jesse Marsch bis auf Dani Olmo (Muskelfaserriss im Oberschenkel), den Langzeitverletzten Marcel Halstenberg (Sprunggelenk) und den gesperrten Angelino (Gelb-Rot gegen Ex-Klub ManCity) alle Mann an Bord. Auch Linksverteidiger Josko Gvardiol, der gegen Hertha wegen muskulärer Probleme ausgewechselt wurde, habe das Abschlusstraining absolviert, so der US-Amerikaner.

Nach dem Videostudium zeigte sich Marsch beeindruckt vom morgigen Kontrahenten, der Paris mit resoluter Zweikampfführung und Manndeckung über den gesamten Platz die Spielfreude raubte. "Gegen PSG hat Brügge überragend gespielt, sie haben es schwer für diese Starspieler gemacht", so Marsch, der deshalb auch von seiner Belegschaft einen beherzten und körperbetonten Auftrit einfordert: "Auch Duelle sind sehr wichtig gegen solch einen Gegner."

Erste Wahl dürften am Dienstag erneut die beiden RB-Routiniers Emil Forsberg und Yussuf Poulsen sein, die nach ihren Einwechslungen beim 1:1 in Köln gemeinsam auftrumpften und gegen Hertha die Startelf-Berufungen ebenfalls rechtfertigten. "Mit Emil und Yussi haben wir zwei Jungs, die kein Ego haben, die für die Mannschaft arbeiten, die viel erlebt und viel Erfahrung haben", urteilt Marsch. Die jüngsten Auftritte der beiden Skandinavier wertete er als "klares Signal, dass wir Vertrauen in sie investieren müssen. Sie sind top-bereit."