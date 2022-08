"Es ist eine Umstellung für ihn": Kehl stärkt Modeste

Beim 2:3 gegen Bremen hat Borussia Dortmund in den letzten Minuten einen sicher geglaubten Sieg aus der Hand gegeben. Auch Anthony Modeste blieb gegen Werder einiges schuldig. Nun forderte Sportdirektor Sebastian Kehl Geduld.

Sebastian Kehl war zwar nicht zu Anthony Modeste befragt worden, doch als Edin Terzic bei der Pressekonferenz am Donnerstagmittag die Ausführungen zu seinem neuen Stürmer beendet hatte, da meldete sich Dortmunds Sportdirektor kurzerhand zu Wort. Es war ihm jetzt ein Anliegen, das eine oder andere zurechtzurücken.

"In den letzten Tagen wurde sehr stark über Tony diskutiert", sagte Kehl - nun wolle er die Gelegenheit nutzen, die ersten BVB-Wochen von Modeste "nochmal einzuordnen". Ihm sei zwar bewusst, so Kehl, dass ein Angreifer stets an Toren gemessen werde - den 33-Jährigen aber schon nach zwei Partien als Fehleinkauf abzustempeln, "das finde ich nicht in Ordnung". Modeste sei schließlich erst "seit zwei Wochen bei Borussia Dortmund", sagte Kehl. Und: "Es ist eine Umstellung für ihn."

Wir sind als Mannschaft gefordert, die Dinge besser zu machen. Edin Terzic

Beim 3:1 in Freiburg hatte Modeste ebenso wenig auf sich aufmerksam machen können wie beim jüngsten 2:3 gegen Bremen. In beiden Partien lief das Dortmunder Spiel weitgehend am früheren Kölner vorbei, doch Terzic betonte am Donnerstag: "Nicht nur Tony hatte wenige Aktionen. Wir haben von allen Offensivspielern mehr erwartet."

Tatsächlich blieb die gesamte Dortmunder Mannschaft in den 90 Minuten gegen Werder vieles schuldig und gab gerade einmal sechs Torschüsse ab. Eine Zahl, die dokumentiert, wie schwer sich der BVB in der Offensive tat. Nun meinte Terzic mit Blick auf das Samstagsspiel bei Hertha BSC: "Wir sind als Mannschaft gefordert, die Dinge besser zu machen."

Gelingt das, dürfte auch Modeste im Berliner Olympiastadion zu mehr Aktionen kommen als zuletzt.