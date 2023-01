"Es ist eine Schande für alle": Absurde Campazzo-Posse spitzt sich zu

Die Mannschaft trägt "FreeFacu"-Shirts, der Präsident giftet gegen den Stadtrivalen und ein anderer Superstar macht sich lustig: Die Posse rund um den Wechsel von Facundo Campazzo zu Roter Stern Belgrad wird immer absurder.

Er saß im Flugzeug und checkte ins Teamhotel ein. Er wärmte sich auf und saß sogar an der Seitenlinie. Nur spielen durfte Facundo Campazzo am Freitagabend mal wieder nicht. Dabei wollte der argentinische Vize-Weltmeister nach seinem spektakulären Wechsel zu Roter Stern Belgrad endlich auch in der Euroleague sein Debüt geben. Doch beim umkämpften Gastspiel in Valencia (77:75) blieb ihm wieder nur die Zuschauerrolle, nachdem der Verband seinem Klub in dieser Woche die Registrierung neuer Spieler aufgrund wirtschaftlicher Unregelmäßigkeiten bis März untersagt hatte.

Dem 31-Jährigen zur Seite sprangen immerhin seine Teamkollegen, die in Valencia Aufwärmshirts mit dem Slogan "FreeFacu" ("Freiheit für Facu") trugen, und sein Trainer Dusko Ivanovic fand nach dem Spiel deutliche Worte: "Es ist eine Schande für alle, dass Campazzo nicht spielt. Nicht nur für Roter Stern, sondern für jeden, der die Euroleague verfolgt." Zu den Vorwürfen gegen seinen Klub - angeblich geht es um ausstehende Zahlungen an ehemalige Beschäftigte - sagte die Trainerlegende nichts.

Kritische Fragen muss sich derweil auch Campazzo gefallen lassen - schließlich waren Belgrads finanzielle Turbulenzen und eine vorausgegangene vorübergehende Transfersperre der Euroleague schon vor der Vertragsunterschrift des zuletzt bei den Dallas Mavericks angestellten Point Guards bekannt. Seine Agentur verteidigte den Wechsel in einem öffentlichen Statement, nutzte dieses aber vor allem für eine Breitseite gegen die Euroleague-Verantwortlichen, die "den Blick für das Wesentliche verloren" hätten. Die Transfersperre bis März bestrafe weniger den Klub, sondern den Spieler.

Der Präsident giftet gegen Partizan - James lacht über "FreeFacu"-Tweet

Wie aufgeladen die Gelegenheit inzwischen ist, zeigt ein TV-Interview von Roter-Stern-Präsident Nebojsa Covic, der für die Transfersperre nun auch noch den größten Rivalen Partizan verantwortlich machte, namentlich dessen Präsidenten Ostoja Mijailovic. "Er versucht ständig, uns zum Einsturz zu bringen, indem er sagt, dass wir ein staatliches Projekt sind." Roter Stern sei zu erfolgreich geworden, glaubt Covic, der ausstehende Zahlungen an ehemalige Beschäftigte zwar einräumt, allerdings mit langwierigen Verhandlungen zwischen den Parteien erklärt - und auf ähnliche Fälle bei anderen Klubs verweist, "Partizan eingeschlossen". Dort - freilich - sei es zu keiner Strafe gekommen, sein Klub werde als zum Sündenbock gemacht.

Dass Campazzo jedenfalls nicht uneingeschränkte Solidarität genießt, bewies ausgerechnet ein anderer Superstar der Euroleague. Mike James, selbst ein Pendler zwischen NBA und Europas Topliga, momentan in Monaco angestellt und bekanntermaßen um keine klare Meinung verlegen, reagierte auf einen "FreeFacu"-Tweet von Campazzos Teamkollegen Nemanja Nedovic: "Jooo, das hat mich wirklich zum Lachen gebracht."

Und Campazzo selbst? Am Freitag ging der 31-Jährige an die Öffentlichkeit und richtete einen flehenden Tweet an den Verband. "Ich bin müde und traurig", schrieb er. "Alles, worum ich euch bitte, ist, dass ihr mich bitte spielen lasst."