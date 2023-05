"Es ist eine Familie": Die Stuttgarter Kickers steigen in die Regionalliga auf

Nach fünf Jahren in der Spitzengruppe der Oberliga Baden-Württemberg ist den Stuttgarter Kickers der große Wurf gelungen: Mit diesem Samstag steht der ehemalige Bundesligist als Aufsteiger in die Regionalliga Südwest fest.

Die SG Sonnenhof Großaspach ist nicht der SGV Freiberg - zugegeben eine schlichte Wahrheit, dennoch drohte im Sommer 2022 ein neuer Meisterschaftskonkurrent für die Stuttgarter Kickers heranzuwachsen. 2021/22 nämlich waren die ambitionierten Freiberger eine Nummer zu groß für den ehemaligen Bundesligisten aus dem Stadtteil Degerloch, der in der Abschlusstabelle Platz zwei belegte. In der Aufstiegsrunde ließ Eintracht Trier endgültig die Stuttgarter Aufstiegsträume platzen.

Doch in dieser Saison hat es geklappt, die Stuttgarter Kickers sind vorzeitig Meister der Oberliga Baden-Württemberg. Diesmal müssen sich die ambitionierten Großaspacher in der Aufstiegsrunde gegen die Zweiten aus Hessen und Rheinland-Pfalz bewähren. Nebensache, aus Stuttgarter Perspektive. "Ihr habt euch das gemeinsam mit uns sowas von verdient! Was die letzten zwei Jahre hier zusammengewachsen ist, zwischen den Fans und der Mannschaft, ist etwas ganz Besonderes - es ist eine Familie", richtete Kapitän Kevin Dicklhuber schon vor dem Reutlingen-Spiel eine emotionale Grußbotschaft an die Fans, die auch in all den teils tristen Fünftliga-Jahren in Scharen zu den Heim- aber auch Auswärtsspielen quer durchs Bundesland gekommen waren.

Für die Kickers enden damit fünf Jahre in der Oberliga und das ausgerechnet beim Lokalrivalen SSV Reutlingen, gegen den es in den direkten Duellen vor meist vollen Rängen immer besonders knisterte und so gar nicht nach Amateurfußball roch.

Favoritenrolle bestätigt

Von Beginn an bestätigten die Stuttgarter in der laufenden Saison ihre Favoritenrolle und distanzierten mit zunehmender Dauer mehr und mehr von Großaspach. Ausrutscher wie der am 7. Spieltag beim FV Ravensburg (0:2) und am 26. Spieltag daheim gegen den FSV Hollenbach (0:1) blieben die Ausnahme und waren auch die einzigen beiden Niederlagen. Bei der SG Sonnenhof gewann das Team von Trainer Mustafa Ünal Ende Oktober übrigens mit 3:0, das Rückspiel ist für den 13. Mai datiert.

Überhaupt Ünal: der 39-Jährige scheint die junge Generation zu erreichen, denn in Degerloch steht er für die gewünschte Durchlässigkeit zwischen Nachwuchs und erster Mannschaft. Im Hauptberuf ist der Inhaber der A-Lizenz zudem als Lehrer tätig. Zukünftig sollen Ünals Prioritäten mehr und mehr in Richtung Fußball verlagert werden. Doch vorher ist auch dem fleißigen Arbeiter nach Feiern zumute: "Den Aufstieg aus eigener Kraft zu schaffen, ist natürlich eine gute Sache, dies haben sich die Mannschaft und der Verein mit den Fans zusammen hart erarbeitet."

Fußballfest gegen Eintracht Frankfurt

Die Saison der Stuttgarter wäre nicht komplett erzählt, würde man nicht noch die beiden emotionalen Heimspiele im DFB-Pokal erwähnen. In der ersten Runde stellten die Kickers dem Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth mit beherztem Offensivfußball ein Bein, danach war gegen den frischgebackenen Final-Teilnehmer Eintracht Frankfurt zwar Endstation (0:2), das mit 10.000 Zuschauern restlos ausverkaufte Stadion an der Waldau war für ein paar Stunden aber dennoch wieder ein wichtiger Punkt auf der bundesweiten Fußball-Landkarte.

In der Regionalliga kommen mit Kickers Offenbach, dem VfR Aalen und womöglich dem SSV Ulm 1846 wieder regelmäßig größere Namen in die Waldau. Und auch der DFB-Pokal ist nur noch einen Sieg entfernt, den die Blauen am 3. Juni im Landespokal-Finale gegen den Regionalligisten TSG Balingen holen wollen.