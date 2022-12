"Es ist ein schwerer Moment": Bambergs nächster Nackenschlag

Die Saison von Brose Bamberg erlebte am zweiten Weihnachtsfeiertag die nächste herbe Enttäuschung. Komplett bedient suchte auch Coach Oren Amiel nach Worten.

Es ist wahrlich keine leichte Zeit für die langjährigen Fans von Brose Bamberg. Haben sie mit ihrem Team in den letzten Jahren doch so viele Erfolge feiern dürfen. Seit 2005 gab es gleich neun Meistertitel, den letzten vor gut fünf Jahren 2017. Zudem feierten die Oberfranken sechs Pokalsiege, den letzten davon 2019.

Aber seit einigen Jahren geht es abwärts mit dem einst erfolgsverwöhnten Basketball-Standort. In den letzten Saisons reichte es immerhin noch knapp für die Play-offs, dieses Ziel scheint aktuell in weiter Ferne zu sein. Bamberg steht mit nur drei Siegen aus elf Spielen auf dem 14. Tabellenplatz und hat somit genauso viele Erfolge wie der Vorletzte Crailsheim, der jedoch eine Niederlage mehr kassierte.

Die Abstiegsregion ist also deutlich näher als Rang acht, der für die Play-offs reichen würde. Eine ganz graue Zeit für Bamberg. Die Niederlage am Montagabend im Oberfrankenderby in Bayreuth war der nächste herbe Nackenschlag in einer bisher verkorksten Saison. Medi ist einer der Abstiegskandidaten in dieser Saison und hatte nach acht Niederlagen in Serie sicher nicht das größte Selbstvertrauen.

"Es ist ein schwerer Moment für uns. Wir wollen da keinesfalls die Leistung der Bayreuther schlecht reden, aber das ist wirklich nicht das, was wir unseren tollen Fans bieten wollen. Am Ende des Tages sind wir Menschen und genau deshalb fällt es mir jetzt schwer, die passenden Worte zu finden", so Oren Amiel, der in Richtung eigenen Anhang sagte: "Es tut mir für die Fans und die Organisation sehr leid. Das wird eine lange Nacht werden!"