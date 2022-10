"Es ist das Kribbeln": Kovac verrät sein Pokalgeheimnis

Die Anfahrt ist kurz, die Aufgabe groß. Wolfsburg muss beim formstarken Zweitligisten Braunschweig bestehen. Mit Niko Kovac haben die Wölfe einen Pokalexperten in ihren Reihen.

Niko Kovac weiß, wie es geht. Der gebürtige Berliner stand schon in Berlin und streckte den DFB-Pokal in die Höhe. Als Spieler 2003 mit dem FC Bayern, doch auch als Trainer ist seine Bilanz ausgezeichnet. Eine Finalteilnahme mit Eintracht Frankfurt (2017) und der überraschende Triumph gegen den FC Bayern ein Jahr danach stehen ebenso in seiner Vita wie der Pokalsieg als Bayern-Trainer 2019.

Doch nicht nur im DFB-Pokal lief es für Kovac, wie er lächelnd richtigstellte, "das fing schon in Österreich an. Dann ging es auch noch in Monaco weiter. Wir haben eine ganz ordentliche Pokalhistorie", sagte der ÖFB-Cup-Sieger von 2012 (damals noch als Co-Trainer) und Coupe-de-France-Finalist von 2021.

Das Erfolgsgeheimnis von Niko Kovac und dessen Bruder Robert? "Es ist ein K.o.-Spiel, es geht um alles oder nichts. Es geht nicht darum zu kalkulieren. Es ist das Kribbeln, das ich gerne mag."

Braunschweigs zweischneidige Bilanz

Kribbeln ist auch am Dienstag (LIVE! ab 20.45 Uhr bei kicker) garantiert, wenn es zu Eintracht Braunschweig geht - keine 25 Kilometer Luftlinie trennen die beiden Städte. Die Fußballvereine hingegen eine Liga, doch Zweitliga-Aufsteiger Braunschweig hat sich nach holprigem Start mächtig gemausert. Aus den ersten sechs Spielen holten die Löwen einen Punkt - aus den zweiten sechs 14 Punkte.

"Als Aufsteiger muss man schauen, dass man schnell den Faden findet", sagte Kovac. "Der Klub ist ruhig geblieben, der Trainer konnte seine Arbeit fortsetzen." Unter anderem lobte der VfL-Trainer das Eintracht-Verhalten in Kontersituationen.

Der Stellenwert des Nachbarschaftsduells ist ihm auch als Neu-Niedersachse bewusst. "Als ehemaliger Spieler und Trainer hatte ich solche Erlebnisse schon", erklärte der 51-Jährige. "Ich weiß, was das für die Fans für eine Bedeutung hat. Es ist eine große Chance, hier in der Region die Nummer eins zu sein."