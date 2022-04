Es ist angerichtet für den FC Bayern: Das bringt der 31. Spieltag

Der 31. Spieltag könnte die Frage auflösen, die eigentlich schon lange klar ist: Wer wird Deutscher Meister? Die Bayern haben Dortmund zu Gast und könnten alles klarmachen. Leipzig will derweil gegen Union den starken Lauf fortsetzen und Köln gegen Bielefeld den nächsten Schritt Richtung Europa machen. Am Sonntag kommt es zu einem heißen Duell um den Klassenerhalt in Berlin.

Bejubeln die Bayern am Samstag in der eigenen Arena die Meisterschaft? IMAGO/kolbert-press

Eröffnet wird der 31. Spieltag am Freitagabend (20.30 Uhr) mit dem Spiel Wolfsburg gegen Mainz. Die Wölfe müssen unbedingt eine Reaktion zeigen nach dem desolaten 1:6 in Dortmund. "Das geht einfach nicht, das war katastrophal heute", sagte der maßlos enttäuschte Coach Florian Kohfeldt nach der Begegnung. Bei aktuell sechs Punkten Vorsprung auf Platz 16 ist derzeit zwar nicht die akute Gefahr da, aus dem Schneider ist der VfL jedoch auch noch nicht. Mit Mainz kommt nun ein Gegner nach Wolfsburg, der zuletzt etwas abreißen lassen musste. Nach nur zwei Zählern aus den vergangenen vier Spielen beträgt der Rückstand auf Platz sechs derzeit acht Zähler.

Duell der Formstarken in Leipzig

Am Samstagnachmittag geht es gleich fünfmal um 15.30 Uhr zur Sache. Unter anderem haben die formstarken Leipziger die Eisernen aus Berlin zu Gast. Neben Bayern gewannen nur Leipzig und Union jeweils die jüngsten drei Spiele. Die Köpenicker könnten mit einem weiteren Dreier einen neuen Klubrekord aufstellen. Doch RB ist aktuell das wohl heißeste Team der Liga, denn die Mannschaft von Domenico Tedesco verlor in der Liga zuletzt neunmal in Serie nicht (sieben Siege, zwei Remis) und erzielte dabei satte 25 Treffer. Beide Teams trafen sich am Mittwoch bereits im Pokal-Halbfinale - mit dem besseren Ende für Leipzig, das nach einem 2:1-Last-Minute-Sieg im Finale steht.

Köln träumt von Europa - Freiburg mit Rückenwind gegen Gladbach

Außerdem hat der 1. FC Köln die Arminia aus Bielefeld zu Gast. Der Tabellenvorletzte trennte sich am Mittwoch von Trainer Frank Kramer und erhofft sich dadurch für den Saisonendspurt einen neuen Impuls. Bei zwei Punkten Rückstand auf Platz 16 und drei auf Rang 15 ist beileibe noch nicht alles verloren. Die Aufgaben im Trainerteam werden bis zum Saisonende wie folgt verteilt: Marco Kostmann übernimmt die Aufgabe des Cheftrainers und wird von den bisherigen Assistenten Stefan Kleineheismann und Sebastian Hille unterstützt. Das neue Team trifft in seinem ersten Spiel auf ein Team mit viel Euphorie, der 3:1-Derbysieg gegen Gladbach gibt Köln zusätzlich Schwung für den Endspurt. Der "Effzeh" hat vor der Partie bei den Fohlen das Saisonziel geändert, redet nun offensiv von Europa. Wer will es verdenken, bei nur einem Punkt Rückstand auf Platz 6. Doch Baumgart warnt: "Oft heißt es ja 'nur Bielefeld'. Aber Arminia ist ein guter Bundesligaklub, ein Gegner, den man ernst nehmen muss. Gerade wir beim FC sollten diejenigen sein, die wissen, woher wir kommen und was in der letzten Saison gewesen ist."

Freiburg hat Europa auch ganz fest im Visier - und schnuppert sogar an Champions-League-Platz vier, der nur einen Punkt weg ist. Der Sport-Club steht dazu erstmals in der Vereinsgeschichte im DFB-Pokalfinale - die Brust könnte also kaum breiter sein. Das will die Mannschaft auch am Samstag gegen Gladbach zeigen. Sportdirektor Roland Virkus und Trainer Adi Hütter nahmen nach der jüngsten Derbyniederlage gegen Köln die Fohlen-Mannschaft in die Pflicht. Geht es nach Freiburgs Nico Schlotterbeck, so muss die Reaktion der Gladbacher zunächst warten. Denn der Verteidiger stellte die einfache Rechnung auf: "Gewinnen wir ab jetzt fünfmal, sind wir Pokalsieger und Champions-League-Teilnehmer, das ist das Ziel. Ich glaube, das kriegen wir hin."

Steigt Fürth ab?

Die SpVgg Greuther Fürth will am Samstag im Heimspiel gegen Leverkusen den vorzeitigen direkten Abstieg vermeiden. Bei aktuell elf Punkten Rückstand auf Platz 16 braucht es dazu einen Sieg. Für Bayer geht es darum, Platz 4 zu behaupten, Freiburg lauert. Im Duell zwischen Frankfurt und Hoffenheim geht es ebenfalls um Europa. Aber: Sowohl Frankfurt als auch Hoffenheim hatten zuletzt Ladehemmung. Beide Teams erzielten in ihren jüngsten vier Spielen jeweils nur einen Treffer. Die Eintracht hat momentan schon sieben Punkte weniger als der Sechste Union, aber die Hessen haben über die Europa League ja noch die Chance auf ein Ticket für die Champions League. Die TSG hat nur zwei Punkte Rückstand auf Rang sechs, es ist also alles noch drin.

Schon fast kitschig: Bayern kann es gegen Dortmund klarmachen

Am Samstagabend (18.30 Uhr) kommt es dann mal wieder zum Duell der beiden besten deutschen Mannschaften. Das Drehbuch ist dabei schon fast kitschig, denn ausgerechnet gegen den großen (und aktuell einzigen) Rivalen aus Dortmund kann der FCB die zehnte Meisterschaft in Serie klarmachen. Bei neun Punkten und 27 Toren Vorsprung braucht es einen Sieg, um rechnerisch Klarheit zu schaffen. Aber auch bei einem Remis ist es durch. Ein Blick auf die Statistik macht den Bayern zusätzlichen Mut: Von den jüngsten 18 Duellen zwischen einem Spitzenreiter und einem Tabellenzweiten gewann der jeweilige Verfolger nur zweimal - jeweils hieß der Zweite Bayern. Und: Die Münchner haben die letzten sechs Duelle mit der Borussia in der Bundesliga allesamt gewonnen. "Wichtig für uns, dass wir jetzt dieses Matchball-Spiel zu Hause haben gegen Dortmund. Das ist schon eine gute Fügung, die es nicht so oft gibt - und da freuen wir uns drauf. ", sagt FCB-Coach Julian Nagelsmann. Ein weiterer Mutmacher für den Rekordmeister: Beim Hinrundenduell erzielte Lewandowski bereits zum achten Mal mindestens zwei Tore gegen seinen Ex-Verein. Kein anderer Spieler der Bundesligageschichte traf in seiner Karriere gegen einen Gegner so oft mehrfach.

Ganz wichtiges Spiel für Hertha und Stuttgart

Der Sonntag steht ganz im Zeichen des Abstiegskampfes. Ab 15.30 Uhr hat zunächst Bochum den FC Augsburg zu Gast. Während die Revier-Elf bei acht Punkten Vorsprung auf Platz 16 entspannt sein kann, ist der FCA noch stark gefährdet. Allerdings haben die Fuggerstädter bei vier Zählern mehr als der 16. Stuttgart alles in der eigenen Hand.

Richtig wichtig wird es dann ab 17.30 Uhr für Hertha und Stuttgart. Es ist das Duell des 15. gegen den 16. - beide Mannschaften trennt nur ein Punkt. Die Berliner könnten mit einem Dreier also einen großen Schritt in Richtung Ligaverbleib machen. Andererseits wollen die Schwaben natürlich um jeden Preis den Kontrahenten überholen. Und in den letzten Wochen sieht es beim VfB gar nicht so schlecht aus, es gab neun Punkte aus den letzten sechs Spielen. Aber auch die Hertha ist nach dem 1:0 in Augsburg zurück. "Die Stuttgarter sind mindestens genauso gut wie Augsburg, von daher wird es eine enge Kiste werden, und es braucht nochmal eine solche Leistung wie heute. Dann bin ich zuversichtlich, dass wir auch gegen Stuttgart was holen", warnt Magath vor dem Gegner.