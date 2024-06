"Es hat sofort gepasst": Klose neuer Trainer des 1. FC Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg hat am Dienstag seinen neuen Trainer vorgestellt. Ex-Nationalspieler Miroslav Klose übernimmt.

"Ich kenne Miro als Trainer und Spieler und freue mich darüber, dass ich einen Weltmeister von 2014 begrüßen darf." Mit diesen Worten stellte der neue Nürnberger Sport-Vorstand Joti Chatzialexiou den Club-Trainer am Dienstagvormittag am Valznerweiher vor. Klose sei "ein enorm akribischer und detailversessener Trainer, der nicht nur im Laufe seiner erfolgreichen Spielerkarriere extrem viel erlebt und mitgenommen, sondern auch als Trainer eine klare Idee davon entwickelt hat, wie man im Fußball erfolgreich sein kann und was es dafür auf dem Platz und in der Kabine braucht", so Chatzialexiou weiter und schickte auch eine Botschaft an die Ligakonkurrenz: "Wir haben einiges vor." Die Verpflichtung von Klose soll auch bei den Nürnberger Transfers helfen.

"Bauchmensch" Klose: "Die Fans hinter uns bekommen"

Für Ex-Nationalstürmer Klose, der für zwei Jahre gebunden wird, ist es die erste Profistation in Deutschland, nachdem er für den FC Bayern im Nachwuchsleistungszentrum und danach beim SCR Altach in der österreichischen Bundesliga arbeitete.

"Wir haben uns vor circa einer Woche getroffen und es hat sofort gepasst", sagte der seit Sonntag 46-jährige Klose, der in 137 Länderspielen 71 Tore für Deutschland erzielte und damit Rekord-Torschütze des DFB ist. "Die Werte, für die der Club steht, entsprechen auch meiner Vorstellung. Ich bin ein Bauchmensch und hatte sofort ein gutes Gefühl bei der Sache."

Der neue Trainer will sich mit dem 1. FC Nürnberg in erster Linie darauf konzentrieren, "dass wir die Fans hinter uns bekommen", seine genaue Spielidee aber zunächst der Mannschaft vermitteln - nach eigener Aussage hatte er bislang keine Berührungspunkte mit den aktuellen Spielern im Kader - und nicht der Öffentlichkeit. Seine Wunschvorstellungen in Sachen Trainerstab habe er dem Verein bereits mitgeteilt, hierzu würden in den nächsten Tagen Gespräche stattfinden. Chatzialexiou kündigte eine "zeitnahe" Kommunikation an.

Wohnung in Nürnberg - Nachfolger von Hertha-Coach Fiel

Klose, der in Nürnberg eine Wohnung beziehen und "den ganzen Tag hier sein" will, folgt auf Cristian Fiel. Der 44-jährige Spanier hatte den Club in der vergangenen, sehr durchwachsenen Saison auf den zwölften Platz in der Abschlusstabelle der 2. Liga geführt. Fiel trainiert in der neuen Spielzeit den Nürnberger Ligarivalen Hertha BSC.

Mit der Vorstellung des Trainers ist die Sportliche Leitung des neunmaligen Deutschen Meisters komplett, nachdem Chatzialexiou kürzlich als neuer Sportvorstand übernommen hatte.

Der Club startet am 24. Juni in die Sommer-Vorbereitung. Nach Testspielen in den Nachbarstädten Hersbruck (3. Juli), Ansbach (4. Juli) und Roth (13. Juli, gegen 1860 München) geht es vom 14. bis 21. Juli ins Trainingslager nach Walchsee (Österreich). Das erste Pflichtspiel ist zwar noch nicht genau terminiert, der Gegner aber schon bekannt: Mitte August geht es für den FCN im DFB-Pokal zum Drittligisten 1. FC Saarbrücken.