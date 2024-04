"Es hat nicht gereicht": Dortmund fliegt ohne Malen nach Madrid

Borussia Dortmund muss im Viertelfinal-Hinspiel am Mittwochabend bei Atletico Madrid ohne Donyell Malen (25) auskommen. Der Niederländer ist nicht rechtzeitig fit geworden.

Mit einem Rückschlag im Gepäck tritt Borussia Dortmund die Reise nach Madrid an. Am Wochenende verlor der BVB vor eigenem Publikum mit 0:1 gegen den VfB Stuttgart, fiel dadurch auf Platz fünf zurück. "Es hat am Samstag sehr wehgetan, weil wir mehr verdient gehabt hätten", blickte Sportdirektor Sebastian Kehl am Dienstagmorgen vor dem Abflug in die spanische Hauptstadt nochmal zurück auf die Niederlage gegen den VfB.

Das Vergangene soll aber nicht Teil des Gepäcks sein, in Madrid wartet ein anderer Wettbewerb. Das Viertelfinale in der Königsklasse habe sich der BVB laut Kehl "über eine sehr intensive Gruppenphase hart erarbeitet", wodurch Schwarz-Gelb "mit viel Optimismus in das Spiel" gehen wird.

Was Dortmund im Metropolitano am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) erwarten wird, scheint jedem bewusst zu sein. Neben einer "sehr hitzigen Atmosphäre" trifft der BVB mit Diego Simeone laut Kehl auf einen Trainer, "der von außen pushen wird und das Publikum mitnehmen will". Sportlich sieht Kehl derzeit Parallelen mit den Rojiblancos: "Sie kämpfen aktuell genauso wie wir in der Liga um die Champions League." Atletico belegt in La Liga aktuell Platz vier, weit hinter Girona, knapp vor Bilbao.

Für die Colchoneros sei das morgige Heimspiel daher auch eine große Chance. Für Dortmund komme es derweil darauf an, "immer wieder Momente zu kreieren, um hinter ihre Kette zu kommen". Ein dafür prädestinierter Spieler fehlt dem BVB, Donyell Malen ist laut Kehl nicht rechtzeitig fit geworden. "Es hat nicht gereicht, er ist zudem etwas infektiös geworden. Sehr schade, aber ansonsten sind alle an Board", so Kehl über die Personallage.